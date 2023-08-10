Нацбанк оцінив наслідки підриву Каховської ГЕС — Finance.ua

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Нацбанк оцінив наслідки підриву Каховської ГЕС

Казна та Політика
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Нацбанк оцінив наслідки підриву Каховської ГЕС
Нацбанк оцінив наслідки підриву Каховської ГЕС
Наслідки підриву Каховської ГЕС призведуть до збільшення дефіциту торгівлі товарами за підсумками року на $0,4 мільярда.
Про це НБУ повідомляє у Телеграмі.
Як йдеться в інфляційному звіті Нацбанку за липень, підрив росією Каховської ГЕС матиме низку економічних наслідків, серед яких зазначені:
  • шкода для сільського господарства;
  • зростання виробничих та логістичних витрат;
  • скорочення виробництва окремими підприємствами харчової промисловості.
«У 2023 році вони спричинять до 0.2 в.п. від'ємного внеску у зростання реального ВВП, додадуть до 0,3 в.п. у споживчу інфляцію, збільшать дефіцит торгівлі товарами на $0,4 мільярда», — зауважують у НБУ.
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У Нацбанку наголошують, що втрати на потенційному ВВП позначатимуться упродовж тривалого часу. У середньостроковій перспективі втрати відчуватимуться передусім через вплив на врожаї. Водночас екологічна катастрофа може посилити міграційні процеси.
Крім економічних в Нацбанку проаналізували також екологічні наслідки теракту, які охоплюють затоплення та осушення територій, зниження рівня ґрунтових вод і в басейнах сусідніх річок, руйнування екосистеми, епідеміологічні ризики, зміну клімату, забруднення узбережжя Чорного моря й прилеглих територій, загибель рослин та тварин.
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За урядовими оцінками вартість відновлення комплексу гідроспоруд та меліоративних систем становить близько $1,5 мільярда за кожним напрямом.

Довідка Finance.ua:

  • на виплати одноразової грошової допомоги мешканцям Миколаївської та Херсонської областей, котрі втратили врожай внаслідок підриву Каховської ГЕС, спрямують ₴271,5 мільйона.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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