До 100 тисяч гривень: українці зможуть отримати компенсацію за втрачений врожай — Finance.ua

До 100 тисяч гривень: українці зможуть отримати компенсацію за втрачений врожай Сьогодні 13:00 — Казна та Політика

Держава компенсує українцям з Херсонської та Миколаївської областей втрати врожаю внаслідок російського теракту на Каховській ГЕС. Фермери зможуть отримати компенсацію до 100 тисяч гривень.

«Внаслідок підриву греблі багато ділянок підтопило й люди втратили свої городи та врожай. Будемо допомагати. Передбачаємо виплати в розмірі 3 300 гривень за втрачений врожай овочів на кожній сотці земельної ділянки приватного городу. Максимальна сума допомоги за втрачений врожай складе до 100 тисяч гривень», — повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду.

Також політик додав, що для цих потреб Уряд виділяє Херсонській та Миколаївській областям 271 мільйон гривень.

Внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС Херсонська область втратила 92% зрошувальних систем. За оцінками фахівців, часткове відновлення сільгосподарських земель у низці областей після знищення Каховської дамби коштуватиме близько 4,5 мільярда євро.

19 червня уряд прийняв рішення, щодо якого кожен постраждалий через підрив Каховської ГЕС з Херсонської та Миколаївської областей отримає 5 тисяч гривень.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.