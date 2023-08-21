Фонд гарантування розпочинає виплати вкладникам банку «Конкорд» — Finance.ua

Фонд гарантування розпочинає виплати вкладникам банку «Конкорд» Сьогодні 11:02 — Кредит&Депозит

Фонд гарантування розпочинає виплати вкладникам банку «Конкорд»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 21 серпня 2023 року розпочинає виплату гарантованого відшкодування вкладникам АТ «АКБ «Конкорд».

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

«21 серпня 2023 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочинає виплату гарантованого відшкодування вкладникам АТ «АКБ «Конкорд» за договорами банківського вкладу незалежно від закінчення строку дії та за договорами банківського рахунку», — йдеться в повідомленні.

Відповідне рішення ухвалено виконавчою дирекцією Фонду 17 серпня 2023 року.

Зазначається, що на АТ «АКБ «Конкорд» поширюються 100%-гарантії за вкладами відповідно до Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб», що набрав чинності у квітні 2022 р. Нагадаємо, стовідсоткові гарантії за вкладами діятимуть для банків, рішення про виведення яких буде ухвалено упродовж дії воєнного стану та трьох місяців після його завершення.

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«Фонд виплатить вкладникам банку „Конкорд“ відшкодування у повному розмірі вкладів, включаючи відсотки, нараховані на кінець дня 01 серпня 2023 р. Загальна сума гарантованого відшкодування у цьому банку становить 639 млн грн», — наголосила заступник директора-розпорядника Фонду Наталія Рудуха.

Де і як отримати свої кошти

Виплати коштів вкладникам здійснюються через 12 банків-агентів Фонду, що підключені до Автоматизованої системи виплат. Отримати відшкодування вкладники можуть безпосередньо у відділенні одного з цих банків, звернувшись до обраного відділення з паспортом або іншим документом, що посвідчує особу, та довідкою ІПН. Також отримати виплату можна дистанційно, через 5 зі згаданих банків-агентів:

АТ КБ «ПриватБанк»,

АБ «Укргазбанк»,

Акціонерний банк «Південний»,

АТ «ПУМБ»,

АТ «Таскомбанк».

Вклади в іноземній валюті відшкодовуються у гривні за курсом НБУ, встановленим на кінець дня 1 серпня 2023 року.

Довідка Finance.ua:

1 серпня 2023 року правління Національного банку України вирішило відкликати банківську ліцензію в банку «Конкорд» та ліквідувати фінустанову;

причиною ліквідації у НБУ назвали систематичне порушення банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Крім цього, впродовж останніх двох років за результатами здійснення нагляду у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму регулятор оштрафував банк за порушення на 60,4 млн грн та видав письмове застереження.

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