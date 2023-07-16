Як довго діятимуть 100% гарантії за банківськими вкладами — Finance.ua

Як довго діятимуть 100% гарантії за банківськими вкладами Сьогодні 07:13 — Кредит&Депозит

Як довго діятимуть 100% гарантії за банківськими вкладами

Верховна Рада України 1 квітня 2022 року проголосувала за запровадження 100% гарантії за всіма банківськими вкладами фізичних осіб та ФОП. До війни гарантована сума відшкодування за банківськими вкладами становила 200 тис. гривень.

Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Запровадження 100% гарантій за вкладами в банках України мало на меті, зокрема:

збереження довіри вкладників до банківської системи шляхом посилення захисту коштів населення у банках;

захист банківської системи від можливого відтоку коштів з системи через панічні настрої вкладників.

«У результаті громадяни не лише, не скоротили, а й збільшили суму своїх вкладів у банках, яка з початку 2023 року перевищує 1 трлн грн», — наголошують у Фонді гарантування.

Скільки діятиме 100% гарантія

100% гарантії діють на час запровадження воєнного стану та протягом трьох місяців після його скасування чи припинення.

«Якщо у цей період НБУ визнає якийсь банк неплатоспроможним або відкличе у нього ліцензію через порушення законодавства, Фонд гарантування вкладів відшкодує кожному вкладнику такої установи повну суму його вкладу разом з нарахованими відсотками», — пояснюють у ФГВФО.

Якими будуть гарантії після закінчення тримісячного терміну з дня скасування чи припинення дії воєнного стану?

Фонд гарантування вкладів поверне обмеження на суму гарантованого відшкодування.

Для одного вкладника в одному банку, незалежно від кількості відкритих у ньому рахунків, вона становитиме 600 тис. грн.

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