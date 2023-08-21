Світовий банк оцінює втрати енергосектору України у близько $11 млрд, — Галущенко — Finance.ua
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Світовий банк оцінює втрати енергосектору України у близько $11 млрд, — Галущенко

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Світовий банк оцінює втрати енергосектору України у близько $11 млрд, — Галущенко
Світовий банк оцінює втрати енергосектору України у близько $11 млрд, — Галущенко
Світовий банк оцінює втрати енергосектору України внаслідок повномасштабної війни у близько $11 млрд, і це лише попередня оцінка, адже ворог продовжує прицільні обстріли.
На цьому наголосив міністр енергетики України Герман Галущенко під час круглого столу з представниками Business Council for International Understanding та провідними американськими компаніями, передає прес-служба українського відомства.
«Близько 50% наших енергетичних об'єктів зазнали атак. Ми проводимо відновлювальні роботи і прагнемо не просто відбудувати енергосектор, а перетворити Україну на сучасний європейський енергетичний хаб», — зазначив він.
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Галущенко наголосив, що для зміцнення стійкості і стабільності енергосистеми втілюється курс на децентралізацію генерації. Інструментами для досягнення цілей є нарощування потужностей відновлюваної енергетики, зокрема сонячної та вітрової генерації, а також використання газових турбін. Важливим напрямком є також впровадження технологій зберігання енергії, які дозволять інтегрувати в українську енергосистему більше джерел відновлюваної енергії.
Він також додав, що Україна потребує високовольтного обладнання, яке значною мірою постраждало від російських обстрілів, підкресливши потенціал для виробництва такого обладнання в Україні.
Міністр також наголосив на перспективах співробітництва у сфері газовидобутку, газових сховищ, розвитку водневих технологій, малих модульних реакторів, розумних мереж.
Галущенко запросив американські компанії до співпраці у відповідних напрямках.
За матеріалами:
uaprom
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