В Україні споживання електроенергії сягнуло рекорду: знадобилась допомога партнерів — Finance.ua

В Україні споживання електроенергії сягнуло рекорду: знадобилась допомога партнерів
В Україні на цьому тижні зафіксоване рекордне споживання електроенергії, тому з Румунії здійснювалась аварійна допомога.
Як зазначили в КМВА, для енергосистеми, яка відновлюється після масованих ракетних та дронових обстрілів росіян, це виклик. Багато енергоблоків все ще в ремонті, тож ресурси для покриття споживання суттєво обмежені.
«Вчора, 16 серпня, споживання електроенергії було найвищим за все літо! Тому для покриття витрат Укренерго довелося брати аварійну допомогу з Європи», — йдеться у повідомленні.
У КМВА звернулись до громадян з проханням ощадливо споживати електроенергію, особливо у період пікових навантажень — з 16:00 до 23:00:
- вимкніть кондиціонер, замість нього використовуйте менш потужний вентилятор;
- перенесіть користування електроприладами на ранок або ніч;
- не вмикайте прилади одночасно, користуйтеся ними по черзі;
- вимикайте світло, коли виходите з приміщення.
Поділитися новиною