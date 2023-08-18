В Україні споживання електроенергії сягнуло рекорду: знадобилась допомога партнерів — Finance.ua

В Україні споживання електроенергії сягнуло рекорду: знадобилась допомога партнерів Сьогодні 19:45 — Енергетика

В Україні на цьому тижні зафіксоване рекордне споживання електроенергії, тому з Румунії здійснювалась аварійна допомога.

Як зазначили в КМВА, для енергосистеми, яка відновлюється після масованих ракетних та дронових обстрілів росіян, це виклик. Багато енергоблоків все ще в ремонті, тож ресурси для покриття споживання суттєво обмежені.

«Вчора, 16 серпня, споживання електроенергії було найвищим за все літо! Тому для покриття витрат Укренерго довелося брати аварійну допомогу з Європи», — йдеться у повідомленні.

У КМВА звернулись до громадян з проханням ощадливо споживати електроенергію, особливо у період пікових навантажень — з 16:00 до 23:00:

вимкніть кондиціонер, замість нього використовуйте менш потужний вентилятор;

перенесіть користування електроприладами на ранок або ніч;

не вмикайте прилади одночасно, користуйтеся ними по черзі;

вимикайте світло, коли виходите з приміщення.

УНІАН За матеріалами:

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