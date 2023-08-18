В Україні споживання електроенергії сягнуло рекорду: знадобилась допомога партнерів — Finance.ua
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В Україні споживання електроенергії сягнуло рекорду: знадобилась допомога партнерів

Енергетика
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В Україні на цьому тижні зафіксоване рекордне споживання електроенергії, тому з Румунії здійснювалась аварійна допомога.
Як зазначили в КМВА, для енергосистеми, яка відновлюється після масованих ракетних та дронових обстрілів росіян, це виклик. Багато енергоблоків все ще в ремонті, тож ресурси для покриття споживання суттєво обмежені.
«Вчора, 16 серпня, споживання електроенергії було найвищим за все літо! Тому для покриття витрат Укренерго довелося брати аварійну допомогу з Європи», — йдеться у повідомленні.
У КМВА звернулись до громадян з проханням ощадливо споживати електроенергію, особливо у період пікових навантажень — з 16:00 до 23:00:
  • вимкніть кондиціонер, замість нього використовуйте менш потужний вентилятор;
  • перенесіть користування електроприладами на ранок або ніч;
  • не вмикайте прилади одночасно, користуйтеся ними по черзі;
  • вимикайте світло, коли виходите з приміщення.
За матеріалами:
УНІАН
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