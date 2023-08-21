Кількість вакансій для маркетологів відновилася на 87%: яку зарплату пропонують — Finance.ua

Кількість вакансій для маркетологів відновилася на 87%: яку зарплату пропонують Сьогодні 13:02 — Особисті фінанси

Кількість вакансій для маркетологів відновилася на 87%: яку зарплату пропонують

Початок повномасштабного вторгнення болісно вдарив по ринку праці в категорії «Маркетинг, реклама, PR»: кількість розміщених вакансій зменшилася у 12 разів. Якщо в лютому 2022 року кількість пропозицій роботи в цій категорії на Work.ua складала понад 6 000, то в березні того ж року їх стало лише 499.

Про це повідомляють аналітики Work.ua.

Проте вже у квітні розпочалося стале відновлення: щомісяця кількість вакансій у середньому збільшувалася на 500. З вересня 2022 до січня 2023 року спостерігалося плато. Від початку 2023 року ситуація знову стала покращуватися. Зрештою в червні у категорії зафіксовано 5 288 вакансій. Тож ринок праці тут відновився на 87%, що відповідає загальній тенденції в Україні загалом.

Інфографіка: Work.ua

Де шукають фахівців

Найбільша кількість пропозицій роботи в категорії знаходиться в Київській (1 903 вакансії в червні 2023 року), Львівській (423), Дніпропетровській (332), Одеській (332) і Харківській області (100 вакансій).

А от найбільша частка відновлення до рівня лютого 2022 року в Чернівецькій (164%, 72 вакансії), Закарпатській (161%, 50 вакансій), Черкаській (153%, 58 вакансій), Івано-Франківській (143%, 87 вакансій) та Львівській області (139%, 423 вакансії).

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Найповільніше відновлення показують прифронтові регіони, хоча й тут є поступове збільшення кількості пропозицій роботи. У цілому динаміка відновлення ринку праці в категорії «Маркетинг, реклама, PR» відображає загальну картину в Україні: майже повне відновлення загальних показників при відставанні прифронтових регіонів.

Інфографіка: Work.ua

У яких галузях потрібні маркетологи

Найчастіше вакансії для маркетологів розміщують компанії із таких галузей: «Маркетинг, реклама, PR» (20%), «Роздрібна торгівля» (12%), «ІТ» (12%), «Оптова торгівля, дистрибуція, експорт, імпорт» (10%), «Харчова промисловість» (5%).

Інфографіка: Work.ua

Багато підприємств з інших сфер шукають фахівців із маркетингу у форматі in-house, тобто для роботи всередині компанії.

Серед найпоширеніших посад у галузі: маркетолог (905 вакансій), мерчендайзер (427), контент-менеджер (413).

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Найбільше відновлення, якщо порівнювати з лютим 2022 року, показали такі посади: медіабаєр (157%, 203 вакансії), мерчендайзер (102%, 427), директор із маркетингу (101%, 151).

А от найповільніші темпи відновлення за посадами: копірайтер (55%, 159 вакансій), SEO-спеціаліст (75%, 198), інтернет-маркетолог (75%, 371). Під посадою «інтернет-маркетолог» маємо на увазі, зокрема, PPC-спеціалістів, email-маркетологів, лінкбілдерів тощо.

Досвід пошукачів

У червні 2023 року в категорії «Маркетинг, реклама, PR» розмістили або оновили резюме 15 839 шукачів. 80% з них — це молодь до 35 років. Водночас чверть кандидатів мають великий досвід у професії — понад 5 років.

Інфографіка: Work.ua

Більшість шукачів претендують на посади контент-менеджера, копірайтера, маркетолога, мерчендайзера, медіабаєра.

Щодо інших особливостей шукачів: серед тих, хто розмістив або оновив резюме в червні, 63% жінки та 37% чоловіки. Для порівняння, загалом по Україні ситуація серед кандидатів, що виходять на ринок праці, така: 57% жінки та 43% чоловіки.

Щодо конкуренції серед шукачів, у середньому на одну позицію претендують 19 кандидатів. Це трохи вище показників на ринку праці загалом.

Найбільша конкуренція спостерігається на посади копірайтера (64 відгуки на одну вакансію), контент-менеджер (39), SMM-спеціаліста (31). Тож для роботодавців це можливість відібрати найталановитіших кандидатів та підсилити команду. Найнижча конкуренція за посадами PR-менеджера та маркетолога (10).

Зарплати

Середня зарплата в категорії «Маркетинг, реклама, PR» у червні 2023 року склала 20 000 грн — це вище, ніж загалом в Україні. Від початку повномасштабного вторгнення середня зарплата в категорії зросла на 18% (з 16 500 грн).

Традиційно високі зарплати пропонують роботодавці в Київській області (21 500 грн). Також серед лідерів Житомирська (20 000 грн), Львівська, Тернопільська та Черкаська області (по 17 500 грн).

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Найвищий заробіток у вакансіях із категорії «Маркетинг, реклама, PR» на Work.ua зараз пропонують (крім керівних посад):

55 000 грн — медіабаєрам;

26 250 грн — кіносценаристам;

25 000 грн — маркетологам та PR-менеджерам;

24 000 грн — SEO-спеціалістам;

21 250 грн — редакторам.

Попри всі виклики, дохід фахівців збільшується. Середні зарплати з початку повномасштабної війни зросли найбільше:

+42% (з 15 000 до 21 250 грн) — у редакторів;

+41% (з 17 000 до 24 000 грн) — у SEO-спеціалістів;

+38% (з 12 500 до 17 250 грн) — у дизайнерів;

+38% (з 14 500 до 20 000 грн) — у лідогенераторів;

+33% (з 15 000 до 20 000 грн) — у журналістів;

+25% (з 20 000 до 25 000 грн) — у PR-менеджерів;

+25% (з 20 000 до 25 000 грн) — у маркетологів;

+22% (з 45 000 до 55 000 грн) — у медіабаєрів.

А от найнижчі зарплати в інтерв'юера (10 000 грн), мерчендайзера (13 100 грн), контент-менеджера та промоутера (по 15 000 грн).

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