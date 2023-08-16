Що відбувається із зарплатами українців: результати опитування (інфографіка) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Що відбувається із зарплатами українців: результати опитування (інфографіка)

Особисті фінанси
150
Що відбувається із зарплатами українців: результати опитування (інфографіка)
Що відбувається із зарплатами українців: результати опитування (інфографіка)
У липні середня зарплатня підвищилась у чотирьох областях: Дніпропетровській, Київській, Львівській та Одеській. Про це йдеться у дослідженні ринку праці work.ua. Між тим, як показує опитування компанії Active Group, більшість українців досить песимістично дивиться на свої прибутки.
Що відбувається із зарплатами? У липні середня зарплата підвищилась:
  • у Дніпропетровській області з 16 000 до 16 500 грн,
  • Київській — з 18 750 до 19 000 грн,
  • Львівській — з 16 775 до 17 000 грн,
  • Одеській — з 16 275 до 17 325 грн
У Харківській області середня зарплата залишилась без змін — 16 000 грн.
Читайте також
Аналітики також фіксують, що ринок праці в Україні протягом літа в цілому продовжує відновлюватися: дещо знизились темпи зростання і зменшилась кількість шукачів, проте підросли зарплати, що є закономірною реакцією роботодавців на конкуренцію за кандидатів.
Ймовірно, на думку аналітиків, восени на країну чекає черговий крок уперед як за кількістю пропозицій роботи, так і в перегляді зарплат на тлі дефіциту кадрів.
Як показує дослідження Active Group, про те, що статки українців загалом збільшились, повідомили 17,8% опитаних. 44,6% опитаних заявили про зменшення своїх прибутків. Говорячи про свої власні статки, люди кажуть наступне:
  • Про зростання прибутків з початку літа заявили 18,6% опитаних.
  • 65,3% заявило про їх зменшення.
Що відбувається із зарплатами українців: результати опитування (інфографіка)
«Більшість українців помітили не зростання, а зниження зарплат. Тому що зростання зарплат з'їдається інфляцією. Так, влітку ми маємо сезонне зниження цін на продукти харчування. Але літо закінчиться і через місяць ціни на харчі полетять вгору. Люди це знають і готуються.
Читайте також
Крім того, на відчуття економічного благополуччя впливає зростання тарифів ЖКХ. Тож, навіть якщо в абсолютних цифрах грошей стало більше, люди цього не відчувають. Вирішити цю проблему влада могла би, окреслівши реалістичний план економічного зростання. Але ми його поки що не побачили", — прокоментував результати опитування засновник компанії Active Group Андрій Єременко.
А що із цінами? Раніше Держстат повідомив про те, що у липні 2023 року споживчі ціни в Україні знизилися на 0,6% після зростання на 0,8% у червні, 0,5% у травні та 0,2% у квітні.
Читайте також
Базова інфляція у липні зафіксована на нульовому рівні після дефляції 0,1% в червні та інфляції 0,3% в травні і 0,5% у квітні. 3 початку року інфляція в країні склала 4%, а базова — 3,2%.
«За нашим прогнозом, цьогоріч зарплати, скориговані на рівень інфляції, збільшаться на 3,9% та на 5,2% й 5,4% у наступних роках. Натомість номінальні, інакше кажучи фактичні зарплати, зростатимуть двознаковими темпами, тобто більш ніж на 10%», — зазначив голова НБУ Андрій Пишний.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Хочу отримати гроші до зарплати 💸

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.