Що відбувається із зарплатами українців: результати опитування (інфографіка) — Finance.ua

Що відбувається із зарплатами українців: результати опитування (інфографіка) Сьогодні 09:02 — Особисті фінанси

Що відбувається із зарплатами українців: результати опитування (інфографіка)

У липні середня зарплатня підвищилась у чотирьох областях: Дніпропетровській, Київській, Львівській та Одеській. Про це йдеться у дослідженні ринку праці work.ua. Між тим, як показує опитування компанії Active Group, більшість українців досить песимістично дивиться на свої прибутки.

Що відбувається із зарплатами? У липні середня зарплата підвищилась:

у Дніпропетровській області з 16 000 до 16 500 грн,

Київській — з 18 750 до 19 000 грн,

Львівській — з 16 775 до 17 000 грн,

Одеській — з 16 275 до 17 325 грн



У Харківській області середня зарплата залишилась без змін — 16 000 грн.

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Аналітики також фіксують, що ринок праці в Україні протягом літа в цілому продовжує відновлюватися: дещо знизились темпи зростання і зменшилась кількість шукачів, проте підросли зарплати, що є закономірною реакцією роботодавців на конкуренцію за кандидатів.

Ймовірно, на думку аналітиків, восени на країну чекає черговий крок уперед як за кількістю пропозицій роботи, так і в перегляді зарплат на тлі дефіциту кадрів.

Як показує дослідження Active Group, про те, що статки українців загалом збільшились, повідомили 17,8% опитаних. 44,6% опитаних заявили про зменшення своїх прибутків. Говорячи про свої власні статки, люди кажуть наступне:

Про зростання прибутків з початку літа заявили 18,6% опитаних.

65,3% заявило про їх зменшення.

«Більшість українців помітили не зростання, а зниження зарплат. Тому що зростання зарплат з'їдається інфляцією. Так, влітку ми маємо сезонне зниження цін на продукти харчування. Але літо закінчиться і через місяць ціни на харчі полетять вгору. Люди це знають і готуються.

Крім того, на відчуття економічного благополуччя впливає зростання тарифів ЖКХ. Тож, навіть якщо в абсолютних цифрах грошей стало більше, люди цього не відчувають. Вирішити цю проблему влада могла би, окреслівши реалістичний план економічного зростання. Але ми його поки що не побачили", — прокоментував результати опитування засновник компанії Active Group Андрій Єременко.

А що із цінами? Раніше Держстат повідомив про те, що у липні 2023 року споживчі ціни в Україні знизилися на 0,6% після зростання на 0,8% у червні, 0,5% у травні та 0,2% у квітні.

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Базова інфляція у липні зафіксована на нульовому рівні після дефляції 0,1% в червні та інфляції 0,3% в травні і 0,5% у квітні. 3 початку року інфляція в країні склала 4%, а базова — 3,2%.

«За нашим прогнозом, цьогоріч зарплати, скориговані на рівень інфляції, збільшаться на 3,9% та на 5,2% й 5,4% у наступних роках. Натомість номінальні, інакше кажучи фактичні зарплати, зростатимуть двознаковими темпами, тобто більш ніж на 10%», — зазначив голова НБУ Андрій Пишний.

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