Інфляція в Україні сповільнилася: як змінилися ціни в липні — Finance.ua

Інфляція в Україні сповільнилася: як змінилися ціни в липні Сьогодні 09:49 — Казна та Політика

Споживчі ціни в Україні у липні 2023 року, порівняно з липнем минулого року, зросли на 11,3%. Це менше, ніж річна інфляція на місяць раніше (12,8%).

Про це повідомляє Державна служба статистики (Держстат).

За даними статистичного відомства, місячна інфляція сповільнилася до 0,6% (у червні - 0,8%, у травні 0,5%, у квітні - 0,2%, у березні - 1,5%, у лютому — 0, 7%, у січні - 0,8%). З початку року ціни зросли на 4,0%.

Продукти харчування протягом року подорожчали на 12,8%. Найбільше подорожчали яйця — на 56,4% та фрукти — 25,1%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 12,5%, на одяг та взуття — знизилися на 0,9%.

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подорожчали на 14,7% (зокрема електроенергія на 69,7%).

Предмети домашнього вжитку та побутова техніка подорожчали на 12,7%, охорона здоров’я на 13,7%, транспорт — на 1,9%, ціни на зв’язок зросли на 7,4%, на відпочинок та культуру на 7,3%, на освіту — на 9,9%, ресторани та готелі подорожчали на 18,5%, різні товари та послуги на 15,7%.

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