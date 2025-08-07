Що треба знати про рахунки «Дія.Картки» — Finance.ua
Що треба знати про рахунки «Дія.Картки»

«Дія.Картка» — це новий інструмент для зарахування соціальної допомоги, пенсій, виплат військовим та інших виплат від держави. Проте вона має низку обмежень та особливостей у використанні. Із посиланням на статтю Finance.ua розповідаємо про них.
На нецільовий рахунок надходять пенсії, соціальні виплати, грошова допомога, виплати за військовими облігаціями. Кошти можна витрачати як завгодно, зокрема для переказів та зняття.
Спеціальні рахунки «Дія.Картки» використовуються для зарахування коштів зі спеціалізованих програм. Витратити гроші можна лише на цільові потреби.
Відстежувати використання коштів будуть за допомогою технічних налаштувань на основі чотиризначного коду категорії продавця.
Інші особливості використання «Дія.Картки»:
  • можна розраховуватися за кордоном;
  • обслуговування безоплатне, всі операції проводяться без комісій;
  • купувати товари за змішаною оплатою (списуватимуться кошти зі спеціалізованого рахунку і загального).
Розраховуватися віртуальною карткою можна через смартфон, під’єднавши її до сервісів Google Pay або Apple Pay. Пластикова використовуватиметься так само як і звичайні дебетові картки, за винятком законодавчих обмежень.
Детальніше про роботу нової картки читайте у статті за посиланням.
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
