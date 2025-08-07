Куди поїхати жити на пенсію: ТОП-10 країн (інфографіка) — Finance.ua

Куди поїхати жити на пенсію: ТОП-10 країн (інфографіка) Сьогодні 20:00 — Особисті фінанси

Куди поїхати жити на пенсію: ТОП-10 країн (інфографіка)

Де мріють жити сьогоднішні та завтрашні пенсіонери? Як показало опитування 70 тисяч осіб, проведене агентством нерухомості gate-away.com, вибір більшості (53%) — Італія. Про це пише Euronews.

В опитуванні брали участь люди, старші за 56 років із різних регіонів світу. Більшість респондентів, які бажають переїхати в іншу країну (78%), або одружені, або перебувають у відносинах. І багато хто мріє про своє житло в новій країні.

Більшість майбутніх пенсіонерів приїжджають туди з США (31%), за ними йдуть Німеччина (11%), Велика Британія (9%), Канада (6,5%), Нідерланди (6%), Швеція (5%) та Австралія (4%).

На другому місці за популярністю — Іспанія (22%), за нею йдуть Португалія (18%), Франція (15%), Греція (9%), Велика Британія (3%) та Мальта (3%).

Бюджет

Бюджет дещо відрізняється залежно від національності пенсіонера. Так, німці, португальці, шведи, британці та голландці готові витратити на будинок від €100 000 до €250 000, у той час як французи та іспанці намагаються вкластися в €100 000.

При виборі житла для багатьох важливий вид з вікна та наявність саду.

Понад третина (34,5%) респондентів хочуть проживати за кордоном не менше ніж шість місяців на рік.

Більшість опитаних (46%) мають намір залишатися в новій країні постійно, а для 16% йдеться про місце для відпочинку.

І лише 6,3% респондентів, які бажають придбати житло за кордоном, розглядають його як інвестицію.

На жаль, в Україні вихід на пенсію далеко не завжди асоціюється з щасливим та безтурботним життям. Пенсійні виплати часто не спроможні покрити навіть базові потреби пенсіонерів. Тому українці працездатного віку вже сьогодні замислюються, як подбати про те, щоб забезпечити собі спокійне фінансово стабільне життя, коли настане час.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.