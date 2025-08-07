Три варіанти додаткових виплат у ЗСУ — Finance.ua
укр
Три варіанти додаткових виплат у ЗСУ

Три варіанти додаткових виплат у ЗСУ
Три варіанти додаткових виплат у ЗСУ
Додаткові грошові виплати залишаються стандартними і продовжують поділятися на три різні категорії, пишуть Novyny.live.
Ті військові, які здійснюють бойові (спеціальні) завдання у період забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією рф — отримають доплату розміром 30 тис. грн.
Додаткова виплата для військових у складі органів військового управління, штабів і командування, що здійснюють оперативне управління підрозділами — становитиме 70 тис. грн.
Найвища додаткова виплата буде нарахована військовослужбовцям, які перебувають у зоні активних бойових дій або проходять лікування чи реабілітацію внаслідок отриманої контузії, травми, каліцтва — це 100 тис. грн.
Нагадаємо, Президент України підписав закон № 13168, який передбачає виплату 15 млн грн сім’ям військових, які загинули в полоні.
Ухвалений документ вносить зміни до Закону про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей.
  • Сім’ї захисників отримуватимуть одноразову грошову допомогу обсягом 15 млн грн у разі загибелі військового під час виконання ним обов’язків служби, зокрема під час перебування в полоні.
  • Відомо, що ця сума не сплачуватиметься, якщо військовослужбовець добровільно здався в полон. Деталі тут.
Також військовослужбовці, які звільняються у 2025 році, можуть розраховувати на низку грошових виплат. Їхній обсяг залежить від причини звільнення, тривалості служби та конкретних обставин, за яких вона завершилась.
Військові, які звільняються за станом здоров’я або після полону, мають право на виплату в розмірі 50% місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби.
За матеріалами:
Finance.ua
