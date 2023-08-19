Топ некерівних посад в ІТ з найбільшою зарплатою — Finance.ua

Топ некерівних посад в ІТ з найбільшою зарплатою Сьогодні 10:45 — Особисті фінанси

Топ некерівних посад в ІТ з найбільшою зарплатою

Особливість категорії «ІТ, комп’ютери, інтернет» полягає в тому, що роботодавці вказують рівень заробітних плат для фахівців рівня Junior.

А от вакансії для Middle та Senior, як зазначає Work.ua, зазвичай не містять інформації про рівень оплати праці, адже вона обговорюється з кандидатом індивідуально, зважаючи на його навички й досвід.

Тому середній рівень зарплат, вказаних у вакансіях на Work.ua, переважно відповідає сумі, яку ринок зазвичай пропонує початківцям — фахівцям з досвідом до 1 року. Але є винятки, як-от програміст Java, чия середня зарплата відповідає рівню Middle.

Топ некерівних посад у категорії з найвищою медіанною зарплатою у червні 2023 року:

80 000 грн — програміст Java;

53 540 грн — Full Stack програміст;

53 250 грн — JavaScript-програміст;

50 000 грн — Back-end програміст;

47 750 грн — Android-програміст;

41 250 грн — програміст PHP;

40 000 грн — Python-програміст;

37 000 грн — Front-end програміст;

35 875 грн — програміст WordPress;

33 750 грн — бізнес-аналітик;

30 000 грн — 3D-візуалізатор, web-програміст;

27 500 грн — адміністратор баз даних, менеджер проєктів, UI/UX-дизайнер;

27 250 грн — тестувальник.

Зростання рівня зарплат, якщо порівнювати з періодом до повномасштабного вторгнення, частково пов’язане зі зміною курсу долара.

Найбільше зросли зарплати у таких фахівців:

на 84% (з 29 000 у лютому 2022 року до 53 250 грн у червні 2023 року) — JavaScript-програміст;

на 71% (з 46 750 до 80 000 грн) — Java-програміст;

на 51% (з 23 825 до 35 875 грн) — програміст WordPress;

на 45% (з 18 800 до 27 250 грн) — тестувальник;

на 40% (з 21 500 до 30 000 грн) — 3D-візуалізатор;

на 36% (з 35 000 до 47 750 грн) — Android-програміст;

на 33% (з 22 500 до 30 000 грн) — Web-програміст;

на 32% (з 19 000 до 25 000 грн) — інтернет-маркетолог;

на 31% (з 21 000 до 27 500 грн) — UI-дизайнер.

«Ринок праці в IT відновлюється, але досить повільними темпами. Фактори, що стримують зростання, залишаються актуальними: загроза блекаутів, побоювання щодо можливої мобілізації працівників тощо. Проте осінь традиційно є високим бізнес-сезоном, тож IT має всі шанси наростити темпи відновлення», — зазначили аналітики Work.ua.

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