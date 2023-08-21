Антикорупційний ефект від цифрових інструментів перевищив 16 млрд грн за два роки — Федоров — Finance.ua
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Антикорупційний ефект від цифрових інструментів перевищив 16 млрд грн за два роки — Федоров

Казна та Політика
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Антикорупційний ефект від цифрових інструментів перевищив 16 млрд грн за два роки — Федоров
Антикорупційний ефект від цифрових інструментів перевищив 16 млрд грн за два роки — Федоров
За два роки антикорупційний ефект від інструментів цифровізації становив 16,3 млрд грн.
Про це повідомив віце-прем'єр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час засідання Міжвідомчої робочої групи з антикорупційних цифрових інструментів.
«Цифровізація є одним з найефективніших інструментів боротьби з корупцією. Лише за два роки реальний антикорупційний та економічний ефект цифровізації становить 16,3 млрд грн. Потенційний — 48 млрд грн», — зазначив міністр.
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У Мінцифри наголосили, що мета міжвідомчої групи — діджиталізувати сервіси та зруйнувати корупційні схеми. Вже вдалося запровадити eCase Management System — сервіс, який скорочує час досудового розслідування.
Також додали можливість вносити до Єдиного держреєстру фізичних та юридичних осіб додаткову інформацію, наприклад, про недостовірність щодо кінцевого бенефіціарного власника або структури власності юрособи.
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«Наше завдання — за 3 наступні роки запустити 63 цифрові продукти. Вони стосуватимуться майже більшості українців. Лише до кінця цього року плануємо реалізувати 14 інноваційних рішень. На черзі — електронний суд, цифрові реєстри та системи, більше послуг у застосунку та на порталі Дія», — додав Федоров.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УБР
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