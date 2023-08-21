В Україні ввели нові штрафи під час війни: за що доведеться платити — Finance.ua
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В Україні ввели нові штрафи під час війни: за що доведеться платити

Особисті фінанси
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В Україні ввели нові штрафи під час війни: за що доведеться платити
В Україні ввели нові штрафи під час війни: за що доведеться платити
З 20 серпня в Україні по-новому каратимуть іноземців та осіб без громадянства за незаконне перебування на території України. Також посилено відповідальність для громадян, які їм у цьому сприяють. Відповідні зміни до Адміністративного кодексу ухвалили депутати Верховної Ради 29 червня 2023 року, а 18 липня документ підписав президент Володимир Зеленський.

Що змінилося

Законом передбачено, що штрафи за порушення міграційного законодавства буде збільшено. Наприклад:
  • у статті 203 Адміністративного кодексу зазначено, що якщо іноземець або особа без громадянства порушить встановлений строк перебування в Україні не більше ніж на 30 днів, порушить вимоги транзитного проїзду через територію України або вимоги декларування/реєстрації місця проживання — його оштрафують на суму від 1 700 до 3 400 гривень.
За перевищення іноземцем або особою без громадянства встановленого строку перебування в Україні більш ніж на 30 днів, проживання на території України без документів або за недійсними документами чи документами штраф становитиме від 3 400 до 5 100 гривень.
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За повторне порушення розмір штрафу становитиме від 5 100 до 6 800 тисяч гривень.
Крім того:
  • згідно зі статтею 204 Адмінкодексу, за незаконне сприяння іноземцям або особам без громадянства в ухиленні від виїзду з України після закінчення строку перебування або в незаконному одержанні документів на право перебування чи проживання в Україні штраф становитиме від 3 400 до 5 100 гривень, для посадових осіб — від 5 100 до 6 800 тисяч гривень;
  • а стаття 205 передбачає, що якщо приймаюча сторона навмисне відмовляється від заходів для своєчасної подачі іноземцями або особами без громадянства заяв для оформлення документів на право проживання в Україні або не повідомляє про закінчення підстав для тимчасового перебування, то штраф становитиме від 850 до 1 700 гривень, для посадових осіб — від 1 700 до 3 400 гривень.
Якщо незаконні дії повторяться протягом року, тоді штраф становитиме від 1 700 до 2 550 гривень, для посадових осіб — від 3 400 до 5 100 гривень.
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За матеріалами:
Фокус
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