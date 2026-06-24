День финансов: слабые места реформы техосмотра, детали базового контракта в ВСУ, налоги с зарплат Сегодня 17:45

Среда, 24 июня. Лайфхаки для экономии электроэнергии, изменения на рынке горючего, новые зарплаты полицейских.

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Техосмотр всех авто

Украина планирует вернуть обязательный технический контроль легковых автомобилей, отмененный в 2011 году. Ожидается, что новая система заработает до конца 2027 года. В то же время, без устранения ряда рисков система может воспроизвести коррупционные практики, которые существовали до отмены техосмотра в 2011 году. Среди основных рисков эксперты называют:

хранение видеоматериалов техосмотра непосредственно операторами пунктов контроля, а не в отдельной государственной системе;

ручное внесение результатов измерений в электронную систему, создающую возможности для манипуляций;

недостаточная персональная ответственность инспекторов за результаты проверок.

⛽ Напомним, что с 1 июля на украинских АЗС появятся новые маркировки топлива — E5 и E10 для бензина и B7 и B10 для дизельного топлива. Такие изменения вызывают немало вопросов у водителей о совместимости нового топлива со старыми двигателями. Готовы ли сети заправок к новым требованиям и как это повлияет на ценники? Finance.ua подробно рассказывает в новой статье:

Новые зарплаты для полицейских и спасателей

Владимир Зеленский подписал закон об осовременивании денежного довольствия полицейских и работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Документ устанавливает новые подходы к формированию денежного довольствия лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, а также полицейских. Отдельно регулируются гарантии для попавших в плен полицейских, ставших заложниками, были интернированы или пропали без вести при особых обстоятельствах.

Маск лишился статуса долларового триллионера

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск потерял статус долларового триллионера. Из-за резкого падения стоимости акций SpaceX его состояние сократилось на $118 млрд и сейчас оценивается в $957 млрд. Во вторник акции SpaceX закрылись на уровне около $156. Для сравнения, 16 июня они достигали пика в $225. Таким образом, падение превысило 30%, хотя текущая цена все еще остается выше стартовых $150 при выходе на биржу.

Цифровое обновление Украины

Совет экономической безопасности Украины презентовал стратегическую рамку цифрового обновления страны. В течение следующих десяти лет стране понадобится 588 млрд. долларов на восстановление. Критически важны для этого будут облачные сервисы, современные инструменты кибербезопасности и решения на основе искусственного интеллекта.

Документ предлагает модель «доверенной интеграции», при которой Украина сохраняет контроль над данными и цифровой инфраструктурой, используя национальные, европейские и глобальные облачные сервисы.

Международный Реестр ущерба

Международный Реестр ущерба открыл новые категории подачи заявлений через портал «Дія». Важнейшее новшество для граждан — четыре новые категории заявлений, за которыми теперь можно обратиться в Реестр убытков через портал «Дія» от нарушений прав человека до уничтожения культурного наследия и потери доступа к медицине и образованию.

Базовый контракт в ВСУ

Минобороны представило новый базовый контракт со справедливыми условиями всех военнослужащих. Этот контракт предусмотрен для делопроизводителей, бухгалтеров, мастеров, поваров и других специалистов в должностях, которые не подпадают под пехотно-штурмовой и боевой контракты. Сколько будут платить таких специалистам — рассказываем здесь

Добавим, что Кабмин перераспределил 220 млн гривен специального фонда госбюджета на нужды сектора безопасности и обороны.

Налоги с зарплат

В Украине действует максимальный размер базы начисления ЕСВ, из-за чего налоговая нагрузка на высокие зарплаты ниже, чем на средние и низкие доходы. Согласно Налоговому кодексу, граждане Украины платят с доходов 18% НДФЛ и 5% военного сбора. Кроме того, работодатель дополнительно платит за работника 22% ЕСВ. Однако закон «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» устанавливает максимальную базу для начисления этого взноса.

Заметим, что в Польше фиксируется замедление темпов роста заработных плат. По данным исследования , около 68% компаний фактически заморозили повышение зарплат, в то время как всего около 30% продолжают их увеличивать.

Пенсионный стаж без работы

Украинцы, которые временно не работают, могут самостоятельно платить добровольные пенсионные взносы и продолжать накапливать страховой стаж. Для этого достаточно заключить договор о добровольном участии через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Чтобы в стаж был учтен один полный месяц, сумма взноса должна быть не меньше минимального страхового взноса.

Экономия на электроэнергии

Замена бытовой техники на энергоэффективную позволяет снизить затраты на электроэнергию. Эксперты по энергоэффективности проанализировали ключевые бытовые приборы и оценили потенциальную экономию по тарифу 4,32 грн/кВт·ч без учета ночного тарифа. Какие же приборы дают наибольший эффект экономии — узнавайте по ссылке

Налоги на недвижимость

За первые пять месяцев 2026 года владельцы недвижимости уплатили 5,5 млрд грн налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка. Это на 12,9% больше, чем в прошлом. Тогда бюджет получил 4,9 млрд грн.

Если вы получили земельный участок по наследству и планируете его продать, в некоторых случаях доход от такой продажи не облагается налогом

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