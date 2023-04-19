День финансов: самые популярные банкноты в Украине, ставки на ипотеку, ситуация с безработицей — Finance.ua

День финансов: самые популярные банкноты в Украине, ставки на ипотеку, ситуация с безработицей Сегодня 17:50

В среду, 19 апреля, расскажем, под какие проценты банки выдают ипотечные кредиты и как получить пенсию за рубежом.

Средняя ставка по ипотеке. По данным НБУ, средневзвешенная эффективная По данным НБУ, средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам в феврале 2023 года составляла 8,3% (в январе — 7,5%). Банки Украины в феврале выдали 126 ипотечных кредитов на общую сумму 169,8 млн грн.

Наиболее популярные банкноты и монеты. Как сообщает Нацбанк, на одного жителя Украины приходится 66 банкнот и 170 платежных разменных и оборотных монет. . Как сообщает Нацбанк, на одного жителя Украины приходится 66 банкнот и 170 платежных разменных и оборотных монет. Больше всего в обращении банкнот номиналом 500 гривен, а среди монет — номиналом 10 копеек. Меньше всего в наличном обращении банкнот номиналом 10 гривен, а среди монет — номиналом 10 гривен.

Тариф на электроэнергию в мае. В Украине рассматривают варианты повышения . В Украине рассматривают варианты повышения тарифа на электроэнергию для населения. Следовательно, украинцы могут платить уже в мае за 1 киловатт-час на 30-40% больше. Причиной повышения цены стали массовые ракетные обстрелы по ключевым энергетическим объектам Украины.

Ситуация с безработицей. В апреле уже насчитывается 137,3 тысячи В апреле уже насчитывается 137,3 тысячи официально зарегистрированных безработных . Это на 12,7 тысяч человек меньше по сравнению с мартом, когда было зарегистрировано 150 тысяч. Показатель обновил рекорд за историю наблюдений в Украине, он вдвое меньше, чем было год назад в марте, когда было зарегистрировано 286,9 тыс. человек.

Кстати, портал по поиску работы Work.ua опубликовал свежую подборку вакансий, куда срочно нужны работники и при этом соискателям не обязательно иметь опыт работы.

В свою очередь в budni.rabota.ua сделали подборку неординарных вакансий.

Состояние самых богатых. Совокупное состояние десяти самых богатых людей планеты с начала года Совокупное состояние десяти самых богатых людей планеты с начала года увеличилось на $213 млрд . Это произошло благодаря возобновлению фондового рынка и росту акций компаний, которыми владеют миллиардеры.

Также добавим, что американские миллионеры призвали Конгресс повысить для них налоги.

Россиянам запретят владеть землей в Украине. В Верховной Раде зарегистрирован проект закона о защите права собственности украинского народа. В Верховной Раде зарегистрирован проект закона о защите права собственности украинского народа. Россиянам запретят владеть земельными, лесными и водными ресурсами Украины. Также предлагается предусмотреть, что любая деятельность россиян в исключительной (морской) экономической зоне Украины запрещена.

Кроме того, нардепы разработали законопроект, касающийся изменения подхода к проведению обысков в компаниях.

Выплата пенсий за рубежом. Правительство предусмотрело возможность Правительство предусмотрело возможность выплаты пенсий украинцам, временно проживающим за границей, путем международного перевода через Укрпочту. Теперь выплаты можно будет получать в отделении почты за границей (при наличии технической возможности в АО «Укрпочта» совершать перевод средств в страну пребывания). Также правительство упростило порядок назначения субсидий, льгот и некоторых соцвыплат.

3,3 миллиарда гривен на подержанные авто из-за границы. В марте в Украину привезли 14,5 тыс. легковых автомобилей суммарной таможенной стоимостью 3,3 миллиарда гривен. В марте в Украину привезли 14,5 тыс. легковых автомобилей суммарной таможенной стоимостью 3,3 миллиарда гривен. Больше всего средств украинцы потратили на покупку авто из США (1,1 миллиарда гривен). На втором месте разместилась Польша. На третьем месте — Германия.

Экономическая формула диктатуры. После капитуляции Японии в 1945 году Корея, которую Японская империя поглотила еще в 1910-м, была оккупирована двумя государствами, ранее объявившими японцам войну — СССР и США. Планировалось, что разделение временное, страну должны были объединить. Впрочем, в обеих зонах произошло формирование двух разных правительств. Finance.ua решил узнать больше об экономике Северной Кореи. Что из этого вышло, читайте в новой статье:

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