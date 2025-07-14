День финансов: «роуминговый безвиз», выплаты при рождении, курс валют на неделю — Finance.ua

День финансов: «роуминговый безвиз», выплаты при рождении, курс валют на неделю Сегодня 17:35

В понедельник, 14 июля, Президент предложил ВР продлить военное положение и мобилизацию на 90 дней, а биткоин превысил отметку в $120 000.

Какие соцвыплаты обновят.

Как написал в своей сводке президент Украины Владимир Зеленский, правительство обновит государственную поддержку граждан. Готовится к утверждению модернизация ряда социальных выплат.

50 тыс. грн за рождение ребенка.

Кабинет Министров Украины согласовал законопроект, предусматривающий увеличение единовременного пособия при рождении ребенка с 10,3 тыс. гривен до 50 тыс. гривен. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Американцы получили контроль над одним из крупнейших зерновых терминалов Украины.

Инвестиционные компании из Америки победили в судебной битве за контроль над зерновым терминалом «Олимпекс» в порту Одессы. Решение Верховного суда в Украине передало собственность на терминал американским инвесторам.

Около 11 миллиардов евро на восстановление.

В ходе состоявшейся в Риме четвертой Международной конференции по восстановлению Украины (Ukraine recovery Conference, URC-2025) подписали более 200 соглашений и меморандумов на общую сумму около 11 миллиардов евро. Это — самая масштабная мера с начала полномасштабного вторжения, как по количеству участников, так и по уровню договоренностей.

Еврокомиссия одобрила «роуминговый безвиз».

Европейская комиссия согласовала предоставление Украине доступа к политике Roam like at Home, что позволит украинцам пользоваться мобильной связью в ЕС без дополнительных затрат.

Сколько стоит гектар земли в Украине?

С тех пор как в июле 2021 года в Украине открылся рынок земли, уже заключено более 330 тыс. сделок купли-продажи земельных участков. В общей сложности продали более 636 тыс. га на 30,4 млрд грн. А средняя стоимость одного гектара выросла на 60% — до 60,7 тыс. грн за гектар по состоянию на июнь 2025 года.

ТОП-4 отрасли, где в Украине больше всего растут зарплаты.

Как рассказал заместитель министра образования и науки Украины по вопросам цифрового развития Дмитрий Завгородний, больше всего растут зарплаты и спрос на работников в сфере промышленности.

8 из 10 иностранных инвесторов интересуются возможностями восстановления Украины.

Около 80% опрошенных иностранных инвесторов заинтересованы в возможностях, связанных с восстановлением Украины. Об этом говорится в результатах опроса Global Business for Ukraine и Европейской бизнес ассоциации.

Чего ждать от курса на этой неделе.

Рынок демонстрирует чередование небольших откатов с локальными всплесками спроса на валюту. Об этом заявила директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько.

🎥 Кстати, украинцы оправились от шока евро почти 50 и все больше скупают евровалюту, понемногу избавляясь от своих долларовых запасов. Вашему вниманию традиционный прогноз курса валют на неделю от финансового аналитика Алексея Козырева.

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Wizz Air запускает 6 новых маршрутов из Румынии.

Венгерский лоукостер Wizz Air официально объявил об открытии 6 новых маршрутов из Румынии, из аэропорта «Бухарест-Отопени». Список городов — здесь.

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