День финансов: рейтинг убыточных банков, кредиты пенсионерам на «Укрпочте», ипотека во время войны
Понедельник, 16 февраля. Сегодня расскажем, как депутаты планируют изменить подход к мобилизации и почему американский доллар в этом году может ослабнуть.
Убыточные банки Украины
Национальный банк назвал банки с самыми большими убытками за 2025 год.
Так, в прошлом году убытки получили 7 банков из 60. Наибольший убыток за отчетный период получил государственный банк «ПИН Банк» — 63,19 млн гривен. Следующим по размеру убытка идет Кристалл Банк — 32,8 млн гривен. Первую тройку замкнул банк «Украинский капитал» с убытком 17,7 млн гривен.
Доллар под давлением
Стратег State Street Corp. Ли Ферридж заявил, что американский доллар в этом году может существенно ослабнуть. Такой сценарий возможен, если Федеральная резервная система США пойдет на более глубокое снижение ставок, чем сейчас ожидают рынки. По его мнению, смена руководства в центральном банке и политическое давление могут усилить тенденцию к более дешевым заимствованиям, а это, в свою очередь, создаст дополнительное давление на доллар.
Со своей стороны член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько рассказала, что происходит на украинском валютном рынке.
По ее словам, по итогам официального курса в течение 9−13 февраля гривна укрепилась, однако очень незначительно: чистое изменение составляет 5 копеек или 0,13% от начального уровня. В течение этой недели резкие и кратковременные колебания курса возможны, но, вероятно, 16−20 февраля системные изменения не произойдут.
Ипотека во время войны
Покупка жилья в кредит, несмотря на войну, не теряет популярности, тем более что рынок недвижимости и банковские учреждения уже адаптировались к условиям неопределенности и предлагают довольно широкий выбор вариантов ипотечных продуктов. Ипотека — это не только удобный способ приобрести собственное жилье, но и долгосрочный финансовый договор с возможными серьезными юридическими последствиями.
В новой статье объясняем, чем ипотека отличается от других кредитных продуктов и как правильно оформить кредит: «Как правильно выбрать и оформить жилищный кредит во время войны» .
Кредиты пенсионерам
Пенсионеры смогут получать небольшие потребительские кредиты в банке, который планирует создать Укрпочта. Погашение таких займов будет происходить автоматически со следующей пенсионной выплаты.
🗨️ «Когда заработает банк, это будет официальный овердрафт. Почтальоны уже кредитуют пенсионеров, покупая для них продукты в долг „на тетрадь“» , — рассказал генеральный директор компании Игорь Смелянский.
Как правило, это небольшие суммы, которые возвращаются из следующей пенсионной выплаты.
Также Смелянский объяснил, почему сотрудники «Укрпочты» имеют 100% бронирование. По его словам, «Укрпочта» получила право на бронирование военнообязанных работников как объект военной инфраструктуры. Предприятие выполняет контракт с Министерством обороны по распространению повесток.
Операции с платежными картами
По данным Национального банка, в 2025 году количество операций с использованием платежных карт составило 9 512,3 млн, а их общая сумма — 7 157,2 млрд грн. Это больше на 10% по количеству и 9% по сумме по сравнению с 2024 годом.
Кроме того, переводы с карты на карту по сумме составляли 26,3% (или 1 231,9 млрд грн).
Ключевые признаки «дробления бизнеса»
В ГНС рассказали, что одним из наиболее распространенных методов уклонения от уплаты налогов в полном объеме является так называемое «дробление бизнеса». Под этой схемой понимают искусственное разделение крупной или средней компании на сеть отдельных субъектов — чаще всего физических лиц-предпринимателей (ФЛП), выбирающих упрощенную систему налогообложения.
О признаках «дробления бизнеса» и последствиях для предпринимателей — рассказываем здесь.
«Дія.City» растет
Как свидетельствуют данные «Опендатабот», по состоянию на начало февраля в специальном правовом режиме Дія. City насчитывается 3707 компаний. В прошлом году пространство продемонстрировало бурный рост — количество резидентов увеличилось вдвое. Также данные свидетельствуют о том, что резиденты активно расширяют штат.
Кстати, по данным DOU, область DevOps остается одной из самых высокооплачиваемых в украинском ІТ. Зарплаты SRE, DevOps, Security и SysAdmin за полгода почти не изменились. Однако у DevOps снизился третий квартиль зарплат по сравнению с летом 2025 года — наиболее высокооплачиваемых специалистов стало меньше или им стали меньше платить.
Новые подходы к мобилизации
Член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, депутат фракции «Слуга народа» Федор Вениславский заявил, что в Украине в ближайшие месяцы могут представить обновленные подходы к мобилизации. Они предусматривают более широкое привлечение военнослужащих на контрактной основе и постепенную корректировку действующих процедур.
Ожидается, что это позволит уменьшить объемы мобилизации и сделать военную службу более прогнозируемой для граждан.
