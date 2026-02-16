День финансов: рейтинг убыточных банков, кредиты пенсионерам на «Укрпочте», ипотека во время войны Сегодня 17:40

Понедельник, 16 февраля. Сегодня расскажем, как депутаты планируют изменить подход к мобилизации и почему американский доллар в этом году может ослабнуть.

Убыточные банки Украины

Национальный банк назвал банки с самыми большими убытками за 2025 год.

Так, в прошлом году убытки получили 7 банков из 60. Наибольший убыток за отчетный период получил государственный банк «ПИН Банк» — 63,19 млн гривен. Следующим по размеру убытка идет Кристалл Банк — 32,8 млн гривен. Первую тройку замкнул банк «Украинский капитал» с убытком 17,7 млн гривен.

Доллар под давлением

Стратег State Street Corp. Ли Ферридж заявил , что американский доллар в этом году может существенно ослабнуть. Такой сценарий возможен, если Федеральная резервная система США пойдет на более глубокое снижение ставок, чем сейчас ожидают рынки. По его мнению, смена руководства в центральном банке и политическое давление могут усилить тенденцию к более дешевым заимствованиям, а это, в свою очередь, создаст дополнительное давление на доллар.

Со своей стороны член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько рассказала , что происходит на украинском валютном рынке.

По ее словам, по итогам официального курса в течение 9−13 февраля гривна укрепилась, однако очень незначительно: чистое изменение составляет 5 копеек или 0,13% от начального уровня. В течение этой недели резкие и кратковременные колебания курса возможны, но, вероятно, 16−20 февраля системные изменения не произойдут.

Ипотека во время войны

Покупка жилья в кредит, несмотря на войну, не теряет популярности, тем более что рынок недвижимости и банковские учреждения уже адаптировались к условиям неопределенности и предлагают довольно широкий выбор вариантов ипотечных продуктов. Ипотека — это не только удобный способ приобрести собственное жилье, но и долгосрочный финансовый договор с возможными серьезными юридическими последствиями.

В новой статье объясняем, чем ипотека отличается от других кредитных продуктов и как правильно оформить кредит: «Как правильно выбрать и оформить жилищный кредит во время войны» .

Кредиты пенсионерам

Пенсионеры смогут получать небольшие потребительские кредиты в банке , который планирует создать Укрпочта. Погашение таких займов будет происходить автоматически со следующей пенсионной выплаты.

«Когда заработает банк, это будет официальный овердрафт. Почтальоны уже кредитуют пенсионеров, покупая для них продукты в долг „на тетрадь“» , — 🗨️, — рассказал генеральный директор компании Игорь Смелянский.

Как правило, это небольшие суммы, которые возвращаются из следующей пенсионной выплаты.

Также Смелянский объяснил , почему сотрудники «Укрпочты» имеют 100% бронирование. По его словам, «Укрпочта» получила право на бронирование военнообязанных работников как объект военной инфраструктуры. Предприятие выполняет контракт с Министерством обороны по распространению повесток.

Операции с платежными картами

По данным Национального банка, в 2025 году количество операций с использованием платежных карт составило 9 512,3 млн, а их общая сумма — 7 157,2 млрд грн. Это больше на 10% по количеству и 9% по сумме по сравнению с 2024 годом.

Кроме того, переводы с карты на карту по сумме составляли 26,3% (или 1 231,9 млрд грн).

Ключевые признаки «дробления бизнеса»

В ГНС рассказали, что одним из наиболее распространенных методов уклонения от уплаты налогов в полном объеме является так называемое «дробление бизнеса». Под этой схемой понимают искусственное разделение крупной или средней компании на сеть отдельных субъектов — чаще всего физических лиц-предпринимателей (ФЛП), выбирающих упрощенную систему налогообложения.

О признаках «дробления бизнеса» и последствиях для предпринимателей — рассказываем здесь

«Дія.City» растет

Как свидетельствуют данные «Опендатабот», по состоянию на начало февраля в специальном правовом режиме Дія. City насчитывается 3707 компаний. В прошлом году пространство продемонстрировало бурный рост — количество резидентов увеличилось вдвое. Также данные свидетельствуют о том, что резиденты активно расширяют штат.

Кстати, по данным DOU, область DevOps остается одной из самых высокооплачиваемых в украинском ІТ. Зарплаты SRE, DevOps, Security и SysAdmin за полгода почти не изменились. Однако у DevOps снизился третий квартиль зарплат по сравнению с летом 2025 года — наиболее высокооплачиваемых специалистов стало меньше или им стали меньше платить.

Новые подходы к мобилизации

Член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, депутат фракции «Слуга народа» Федор Вениславский заявил , что в Украине в ближайшие месяцы могут представить обновленные подходы к мобилизации. Они предусматривают более широкое привлечение военнослужащих на контрактной основе и постепенную корректировку действующих процедур.

Ожидается, что это позволит уменьшить объемы мобилизации и сделать военную службу более прогнозируемой для граждан.

