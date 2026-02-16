В Украине не сократят рабочую неделю, как в ЕС — причины
Проект обновленного Трудового кодекса предлагает изменения, которые должны усилить защиту прав работников и приблизить украинское законодательство к европейским стандартам. В то же время, продолжительность рабочей недели украинцам не уменьшат.
Об этом пишет Судебно-юридическая газета.
Защита от мобинга и харасмента
Отдельный блок изменений касается противодействия мобингу, харасменту и другим формам унижения достоинства на работе.
В частности, если работник сталкивается с такими проявлениями, он сможет инициировать временный переход на дистанционный формат работы. Это должно стать дополнительным механизмом защиты в ситуациях психологического давления или конфликта в коллективе.
Отпуск — не менее 28 дней, но не для всех
Проект кодекса предусматривает увеличение минимальной продолжительности ежегодного отпуска до 28 календарных дней. Однако эта норма будет касаться только тех работников, у которых в настоящее время гарантированный период отдыха короче.
Как пояснила в интервью «Укринформу» заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Дарья Марчак, для категорий, у которых уже отпуска дольше — например, согласно коллективным договорам или специальному законодательству (в частности чернобыльскому), условия не изменятся.
В министерстве подчеркивают, что повышение минимальной продолжительности отдыха является шагом к гармонизации с европейскими нормами.
Почему 40-часовая неделя сохраняется
Несмотря на дискуссии по переходу на 36- или даже 32-часовую рабочую неделю, которые продолжаются в некоторых странах ЕС, в Украине такие изменения считаются преждевременными.
Правительство аргументирует это следующими факторами:
- военным положением,
- нехваткой квалифицированных кадров,
- низкой производительностью труда.
По данным Международной организации труда, на 2018 год производительность труда в Украине была на 79% ниже, чем в Польше.
В таких условиях сокращение рабочего времени может углубить дисбалансы на рынке труда. Поэтому в проекте кодекса сохраняется 40-часовая рабочая неделя.
При этом остаются в силе специальные режимы работы — в частности, неполный рабочий день для женщин после рождения ребенка, лиц с инвалидностью, работников младше 18 лет и других определенных категорий.
Сверхурочная работа: более четкие правила
Отдельное внимание в документе уделено урегулированию сверхурочного труда. Закон ограничивает ее 120 часами в год для одного работника. Однако в отраслях с регулярными пиковыми нагрузками — таких как энергетика, медицина, логистика или аварийные службы — фактическая потребность часто больше.
Правительство предлагает четко закрепить требование: все сверхурочные часы должны обязательно фиксироваться и оплачиваться в двойном размере.
Ранее мы сообщали, сколько стоит час работы в Украине, Европе и США.
