День финансов: рейтинг стран-должников МВФ, международные резервы Украины, бета-тест э-бронирования в «Дія» — Finance.ua

День финансов: рейтинг стран-должников МВФ, международные резервы Украины, бета-тест э-бронирования в «Дія» Сегодня 17:45

Пятница, 5 июля. Нацбанк планирует повышать уровень финансовой грамотности украинцев, а в Укрэнерго анонсировали день без отключений света.

Список должников МВФ. Долг Украины перед МВФ Долг Украины перед МВФ увеличился до $13,85 млрд после получения транша в размере $2,2 млрд, что делает его вторым крупнейшим должником после Аргентины. Общая сумма непогашенной задолженности перед МВФ на 4 июля 2024 года составила 150,44 млрд долларов.

негативный сценарий, в котором сохраняется предположение о более интенсивной войне, которая продлится до конца 2025 года. Добавим, что МВФ по итогам четвертого пересмотра программы расширенного финансирования EFF Украины обновил , в котором сохраняется предположение о более интенсивной войне, которая продлится до конца 2025 года.

самый большой риск для базового прогноза. В МВФ считают , что риски, связанные с войной — как по продолжительности, так и по интенсивности — это

Интернациональные резервы. По состоянию на 1 июля 2024 г. международные резервы Украины, по предварительным данным, По состоянию на 1 июля 2024 г. международные резервы Украины, по предварительным данным, составляли 37 894,2 млн дол. США. В июне они снизились на 2,9% или $1,14 млрд. Такая динамика обусловлена ​​валютными интервенциями НБУ, а также долговыми выплатами страны в иностранной валюте.

Развитие денежной грамотности. В Украине утверждена Национальная стратегия развития финансовой грамотности до 2030 года, что будет способствовать повышению финансовой осведомленности населения Украины. Это позволит не только повысить уровень финансовой грамотности, но и углубить финансовую инклюзию населения Украины, В Украине утверждена Национальная стратегия развития финансовой грамотности до 2030 года, что будет способствовать повышению финансовой осведомленности населения Украины. Это позволит не только повысить уровень финансовой грамотности, но и углубить финансовую инклюзию населения Украины, отметили в Нацбанке.

Новый законопроект об экономическом бронировании. В Верховную Раду В Верховную Раду внесли еще один законопроект об «экономическом бронировании» работников за 20 400 грн. Учреждения, которые будут бронировать сотрудников, должны иметь штатную численность от 10 человек. Со своей стороны, руководитель Минцифры Михаил Федоров сообщил о старте бета-теста электронного бронирования в «Дія».

Кстати, ПФУ и ТЦК будут обмениваться информацией.

наличие военно-учетного документа при пересечении границы Также с 17 июля коснется всех мужчин в возрасте от 18 до 60. Это может быть как бумажный, так и электронный документ.

День без отключений света. С 9 по 24 июля во всех областях С 9 по 24 июля во всех областях будут изменены графики отключений: в каждой области в один из дней в течение двух недель не будет ограничений. Это необходимо для того, чтобы были произведены измерения фактического потребления в каждой области.

Пока россия пытается оставить украинцев без света, наши Силы обороны не отстают. «В россии горит НПЗ» — один из самых приятных заголовков последних месяцев, которые мы видели в СМИ за последние полгода. В новой статье расскажем, какой эффект имеют атаки наших БПлА по НПЗ россиян и как это влияет на экономику оккупантов:

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Курс доллара в июле. В июле, по В июле, по прогнозу представителя Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, курс доллара в Украине зафиксируется около 40,70 гривны. У Национального банка Украины достаточно валютных резервов, чтобы сдержать показатели.

В то же время, как свидетельствует макроэкономический и монетарный обзор НБУ, обменный курс гривны в июне колебался в обе стороны под влиянием рыночных факторов. Однако в течение месяца преобладало умеренное девальвационное давление.

Украинцы считают «єОселю» недоступной. Об этом Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Active Group. Наиболее эффективными способами решить жилищный вопрос в стране считают социальную аренду с правом выкупа и компенсацию части стоимости государством.

Об ипотеке, банковских и микрокредитах рассказывали спикеры во время Ukrainian Credit Conference 2024. Более 30 экспертов из мира кредитования собрались для того, чтобы поделиться своими практическими кейсами. Детали выступлений можно узнать здесь.

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