День финансов: решение Кабмина для улучшения бизнес-климата, создание «банка банков», рынок труда в апреле — Finance.ua

День финансов: решение Кабмина для улучшения бизнес-климата, создание «банка банков», рынок труда в апреле Сегодня 17:50

Во вторник, 7 мая, приняли важные решения для улучшения бизнес-климата и продлили срок действия бронирования от мобилизации.

Валютная либерализация. Нацбанк Нацбанк ввел самый большой пакет смягчения валютных ограничений для предприятий с начала полномасштабной войны. В частности, отменяются все валютные ограничения для импорта работ и услуг.

улучшения бизнес-климата в Украине. Было отменено постановление, которое ограничивало расчеты за импорт товаров и услуг. Кстати, Кабмин также принял решение дляв Украине. Было отменено постановление, которое ограничивало расчеты за импорт товаров и услуг.

От чего зависит курс гривны к доллару. Глава НБУ Андрей Пышный Глава НБУ Андрей Пышный объяснил , что курс гривны к доллару сейчас зависит от спроса и предложения на рынке. Но Нацбанк своим вмешательством обеспечивает курсовую стойкость и отсутствие резких колебаний.

«Банк банков». Минфин и НБУ Минфин и НБУ работают над законопроектом о Национальном учреждении развития. НУР — это государственное специализированное учреждение (банк банков) со специальным мандатом на восстановление и структурную трансформацию экономики. Именно оно должно решить проблемы с кредитованием релоцированного бизнеса, бизнеса на прифронтовых территориях, ВПЛ, а также проектов с высоким уровнем риска.

Дополнительные выплаты для военных. В Украине существует 6 видов дополнительного вознаграждения для военнослужащих. Их размеры составляют 100, 50, 30, 70, 15−30 тысяч и 2350 гривен. Подробно о каждой выплате В Украине существует 6 видов дополнительного вознаграждения для военнослужащих. Их размеры составляют 100, 50, 30, 70, 15−30 тысяч и 2350 гривен. Подробно о каждой выплате рассказала заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова.

Рынок труда в апреле. По По данным Work.ua, дефицит кадров на рынке труда обостряется: вакансий становится все больше, количество соискателей незначительно, но уменьшается, так что конкуренция продолжает падать. Однако уже третий месяц средний размер заработной платы не меняется.

предложений работы в ВСУ выросло почти на четверть и составляет 4170 вакансий. А на Центральном железнодорожном вокзале Киева В Work.ua добавляют , что количествовыросло почти на четверть и составляет 4170 вакансий. А на Центральном железнодорожном вокзале Киева открылся информационный пункт рекрутинга в украинскую армию.

бронирования от мобилизации еще на месяц. Добавим, что правительство автоматически продлило срокеще на месяц.

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Лекарства, деньги, пандемии. Разработка лекарств — это сложная наука, в которой рядовой человек обычно мало в чем разбирается. Потому не удивительно, что о работе фармацевтической индустрии существует множество мифов. К примеру, пандемию ковида запустили крупные фармацевтические компании, чтобы заработать миллиарды, а в вакцинах вообще находятся микрочипы. В новой статье Finance.ua устраняет этот мистицизм и рассказывает, сколько зарабатывают лидеры фармацевтического рынка и как обстоят дела на этом рынке в Украине:

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