День финансов: решение Кабмина для улучшения бизнес-климата, создание «банка банков», рынок труда в апреле — Finance.ua

День финансов: решение Кабмина для улучшения бизнес-климата, создание «банка банков», рынок труда в апреле
Во вторник, 7 мая, приняли важные решения для улучшения бизнес-климата и продлили срок действия бронирования от мобилизации.
Валютная либерализация. Нацбанк ввел самый большой пакет смягчения валютных ограничений для предприятий с начала полномасштабной войны. В частности, отменяются все валютные ограничения для импорта работ и услуг.
Кстати, Кабмин также принял решение для улучшения бизнес-климата в Украине. Было отменено постановление, которое ограничивало расчеты за импорт товаров и услуг.
От чего зависит курс гривны к доллару. Глава НБУ Андрей Пышный объяснил, что курс гривны к доллару сейчас зависит от спроса и предложения на рынке. Но Нацбанк своим вмешательством обеспечивает курсовую стойкость и отсутствие резких колебаний.
«Банк банков». Минфин и НБУ работают над законопроектом о Национальном учреждении развития. НУР — это государственное специализированное учреждение (банк банков) со специальным мандатом на восстановление и структурную трансформацию экономики. Именно оно должно решить проблемы с кредитованием релоцированного бизнеса, бизнеса на прифронтовых территориях, ВПЛ, а также проектов с высоким уровнем риска.
Дополнительные выплаты для военных. В Украине существует 6 видов дополнительного вознаграждения для военнослужащих. Их размеры составляют 100, 50, 30, 70, 15−30 тысяч и 2350 гривен. Подробно о каждой выплате рассказала заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова.
Рынок труда в апреле. По данным Work.ua, дефицит кадров на рынке труда обостряется: вакансий становится все больше, количество соискателей незначительно, но уменьшается, так что конкуренция продолжает падать. Однако уже третий месяц средний размер заработной платы не меняется.
В Work.ua добавляют, что количество предложений работы в ВСУ выросло почти на четверть и составляет 4170 вакансий. А на Центральном железнодорожном вокзале Киева открылся информационный пункт рекрутинга в украинскую армию.
Добавим, что правительство автоматически продлило срок бронирования от мобилизации еще на месяц.
Популярность банковских карт. Общее количество платежных карт, эмитированных украинскими банками, превысило 115 млн шт., а это в среднем по 3 карты на каждого совершеннолетнего гражданина страны. В то же время с ростом популярности карточных инструментов активизируется и карточное мошенничество.
По данным Freelancehunt, среди украинских фрилансеров растет спрос на услуги мобильного банка monobank, популярность же государственного ПриватБанка падает.
На Prozorro. Продажи выставили Bitcoin. В системе Prozorro. Продажи будут выставляться цифровые активы. Первый лот — 0,1 Bitcoin уже выставлен на продажу. Стартовая цена — ниже рыночной. Аукцион пройдет 14 мая 2024 года.
Лекарства, деньги, пандемии. Разработка лекарств — это сложная наука, в которой рядовой человек обычно мало в чем разбирается. Потому не удивительно, что о работе фармацевтической индустрии существует множество мифов. К примеру, пандемию ковида запустили крупные фармацевтические компании, чтобы заработать миллиарды, а в вакцинах вообще находятся микрочипы. В новой статье Finance.ua устраняет этот мистицизм и рассказывает, сколько зарабатывают лидеры фармацевтического рынка и как обстоят дела на этом рынке в Украине:
Лекарства, деньги, пандемии: сколько зарабатывают лидеры фармацевтического рынка 🔍
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