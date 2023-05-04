День финансов: рекордные международные резервы, продление «экономического безвиза» с ЕС, уровень бедности в Украине — Finance.ua

День финансов: рекордные международные резервы, продление «экономического безвиза» с ЕС, уровень бедности в Украине Сегодня 17:50

В четверг, 4 мая, расскажем о трендах экономического фронта в Украине.

Рекордные международные резервы. По состоянию на 1 мая 2023 г. По состоянию на 1 мая 2023 г. международные резервы Украины составляли $35 943,2 миллиона. Такой объем резервов рекордный за последние 11 лет. В апреле резервы выросли на 13% благодаря поступлениям от международных партнеров на фоне того, что Нацбанк снизил продажи валюты.

Кстати, в новом видео на нашем YouTube-канале финансовый эксперт Алексей Козырев объясняет, почему спрос на покупку валюты у населения упал в 2 раза и что будет с курсом дальше:

«Экономический безвиз» с ЕС еще на год. Украина и Европейский Союз достигли договоренностей о Украина и Европейский Союз достигли договоренностей о продлении «экономического безвиза» еще на год. Украинский бизнес сможет и дальше продавать свои товары в Евросоюз без каких-либо квот, пошлин или тарифов, что важно для восстановления отечественной экономики.

Вакансий становится больше, резюме становится меньше. Как Как свидетельствуют данные Опендатабот , количество вакансий почти сравнялось с показателями соответствующего периода до большого вторжения. А вот количество новых резюме за месяц сократилось. В то же время кризис в айти продолжается: количество вакансий и предложений от рекрутеров уменьшается, в то же время растет процент нетехнических наймов.

Как говорится в докладе Всемирного экономического форума (WEF) The Future of Jobs 2023, количество рабочих мест в мире в течение пяти лет сократится на 14 млн. Увольнения в первую очередь коснутся кассиров, в том числе билетных и банковских, а также почтовых и бухгалтерских работников, секретарей и других клерков.

120 млрд долгов за коммуналку. Как рассказал основатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, более 120 млрд гривен долгов за жилищно-коммунальные услуги накопилось в Украине на начало нынешнего года. И это влияет на получение субсидий. Те, кто имеет задолженность около 400 гривен и выше, Как рассказал основатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, более 120 млрд гривен долгов за жилищно-коммунальные услуги накопилось в Украине на начало нынешнего года. И это влияет на получение субсидий. Те, кто имеет задолженность около 400 гривен и выше, не сможет претендовать на них

В Украине активизировались мошенники. Минреинтеграции Минреинтеграции предупреждает переселенцев об активизации мошенников, предлагающих помощь якобы от международных организаций. Аферисты создают фишинговые сайты, которые по интерфейсу напоминают сайты для оформления социальных выплат, в частности, «єПідтримка», помощи от ЕС, различных программ благотворительных фондов.

В свою очередь юрист Староконстантиновского бюро правовой помощи Елена Шмагалова рассказала, что делать, если мошенники украли деньги с банковской карты.

По данным НБУ, сумма убытков банков, торговцев, клиентов от незаконных действий с платежными картами за прошлый год составила более 481 млн гривен. Это на 46% больше, чем в довоенном 2021 году.

Уровень бедности в Украине. Во Всемирном банке заявили, что по итогам прошлого года Во Всемирном банке заявили, что по итогам прошлого года уровень бедности в Украине превысил 24% и к концу 2023 года, по прогнозам, может вырасти до 55%. Интересно, что в 2006-2007 годах уровень бедности был даже выше, чем во время полномасштабной войны — 26,6% и 26,4% соответственно.

Новые налоги. В Украине В Украине до 1 июля изменят налогообложение для физлиц-предпринимателей. Для них отменят льготную налоговую ставку в 2%, кроме того, возвратят документальные проверки и штрафы.

AirBaltic запускает пять новых направлений. В летнем расписании латвийской авиакомпании AirBaltic появились новые рейсы из Риги. В летнем расписании латвийской авиакомпании AirBaltic появились новые рейсы из Риги. Пять маршрутов запускают уже в этом месяце. Все маршруты будут в европейские города.

Часто среди путешественников возникает вопрос, что положить в аптечку, когда планируешь поездку за границу. Наши сограждане рассказывают разное: кого-то на границе не проверяют, кому-то говорят выбросить все упаковки от медикаментов. Опыт у людей разный. Однако это не означает, что четких правил нет. В новой статье рассказываем, что и как можно легально перевозить за границу:

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