НБУ назвав суму збитків від шахрайства з платіжними картками за останній рік — Finance.ua
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НБУ назвав суму збитків від шахрайства з платіжними картками за останній рік

Кримінал
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НБУ назвав суму збитків від шахрайства з платіжними картками за останній рік
НБУ назвав суму збитків від шахрайства з платіжними картками за останній рік
Сума збитків банків, торговців, клієнтів від незаконних дій з платіжними картками за минулий рік становила понад 481 млн гривень. Це на 46% більше ніж у довоєнному 2021 році.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
За даними прес-служби, кількість незаконних дій з платіжними картками, за якими були понесені збитки, зросла на 8%.
У 2022 році сума середня сума однієї незаконної операції становила близько 2 200 гривень, що на третину більше, ніж у 2021 році (1 600 гривень).
На один мільйон гривень видаткових операцій із використанням платіжних карток на незаконні дії/шахрайські операції припадало 69 гривень. Це не набагато більше, ніж у 2021 році (65 гривень), та свідчить про те, що минулого року сума збитків від шахрайства зростала співставно із зростанням суми операцій з платіжними картками українських банків.
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За даними НБУ, 86% від загальної кількості випадків платіжного шахрайства за 2022 рік відбулися в мережі Інтернет, водночас лише 14% — через фізичні пристрої (торговельна мережа, банкомати, пристрої самообслуговування).
«З початку цього року до Департаменту кіберполіції надійшло вже понад 20 тисяч звернень громадян, з них — більше 75% щодо шахрайства в Інтернеті. Аналогічні відсоткові показники ми спостерігали й минулого року, відповідно протидія онлайн-шахрайству залишається одним з основних напрямів роботи кіберполіції», — повідомив начальник Департаменту кіберполіції Національної поліції України полковник поліції Юрій Виходець.
Нагадаємо, серед вилучених з обігу в Україні в 2022 році підроблених банкнот іноземної валюти переважали долари США (91% від загальної кількості) та євро (8%).
За матеріалами:
РБК-Україна
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