НБУ назвав суму збитків від шахрайства з платіжними картками за останній рік — Finance.ua

НБУ назвав суму збитків від шахрайства з платіжними картками за останній рік Сьогодні 09:47 — Кримінал

НБУ назвав суму збитків від шахрайства з платіжними картками за останній рік

Сума збитків банків, торговців, клієнтів від незаконних дій з платіжними картками за минулий рік становила понад 481 млн гривень. Це на 46% більше ніж у довоєнному 2021 році.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

За даними прес-служби, кількість незаконних дій з платіжними картками, за якими були понесені збитки, зросла на 8%.

У 2022 році сума середня сума однієї незаконної операції становила близько 2 200 гривень, що на третину більше, ніж у 2021 році (1 600 гривень).

На один мільйон гривень видаткових операцій із використанням платіжних карток на незаконні дії/шахрайські операції припадало 69 гривень. Це не набагато більше, ніж у 2021 році (65 гривень), та свідчить про те, що минулого року сума збитків від шахрайства зростала співставно із зростанням суми операцій з платіжними картками українських банків.

Читайте також Що потрібно знати про користування карткою за кордоном

За даними НБУ, 86% від загальної кількості випадків платіжного шахрайства за 2022 рік відбулися в мережі Інтернет, водночас лише 14% — через фізичні пристрої (торговельна мережа, банкомати, пристрої самообслуговування).

«З початку цього року до Департаменту кіберполіції надійшло вже понад 20 тисяч звернень громадян, з них — більше 75% щодо шахрайства в Інтернеті. Аналогічні відсоткові показники ми спостерігали й минулого року, відповідно протидія онлайн-шахрайству залишається одним з основних напрямів роботи кіберполіції», — повідомив начальник Департаменту кіберполіції Національної поліції України полковник поліції Юрій Виходець.

Нагадаємо, серед вилучених з обігу в Україні в 2022 році підроблених банкнот іноземної валюти переважали долари США (91% від загальної кількості) та євро (8%).

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.