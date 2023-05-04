Що робити, якщо шахраї вкрали гроші з банківської карти — Finance.ua

Що робити, якщо шахраї вкрали гроші з банківської карти Сьогодні 16:01 — Фінтех і Картки

Що робити, якщо шахраї вкрали гроші з банківської карти

Досить часто так трапляється, що з банківських рахунків українців несанкціоновано списують кошти. Шахраї, отримавши різними шляхами доступ до персональних даних власників карток, переводять кошти на рахунки третіх осіб. Що ж робити, коли став жертвою такої схеми?

Насамперед треба нагадати власникам карток, що в жодному разі не можна називати невідомим особам, які зазвичай представляються працівниками банків, свої анкетні дані, адресу місця проживання, номер банківської карти, термін її дії, CVV2-код, а також паролі, що надходять в SMS-повідомленні.

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Якщо ж трапилося так, що кошти з рахунку зникли, юристка Старокостянтинівського бюро правової допомоги Олена Шмагалова радить скласти письмову вимогу до банку про надання інформації щодо події (місце та спосіб списання, адресата перерахування коштів, способу авторизації тощо). Водночас слід звернутися до правоохоронних органів із заявою про відкриття кримінального провадження за фактом незаконного заволодіння грошовими коштами.

Алгоритм дій

А загальний алгоритм дій після виявлення несанкціонованого списання грошових коштів з рахунку такий:

заблокувати банківську карту, з якої здійснено несанкціоноване списання грошових коштів;

звернутися до служби підтримки банківської установи телефоном чи онлайн, щоб повідомити про ситуацію, що склалася. Розмову з представником банку бажано записати. Крім того, звернутися з письмовою вимогою до банку про надання інформації щодо події;

звернутися до правоохоронних органів із заявою про відкриття кримінального провадження за фактом незаконного заволодіння грошовими коштами;

звернутися із заявою про визнання особи потерпілою в межах кримінального провадження.

Відповідно до статті 1073 Цивільного кодексу України в разі безпідставного списання банком з рахунку клієнта грошових коштів банк повинен негайно після виявлення порушення зарахувати відповідну суму на рахунок клієнта.

Пунктом 37.2 статті 37 Закону «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» встановлено відповідальність банківських установ у таких ситуаціях. Тож у разі ініціації неналежного переказу з рахунка неналежного платника, з вини ініціатора переказу, що не є платником, емітент зобов’язаний переказати на рахунок неналежного платника відповідну суму грошей завдяки власним коштам.

Завдяки цій нормі потерпіла особа може вимагати повернення грошей коштом банківської установи, а не лише шляхом стягнення з особи, яка цими коштами заволоділа.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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