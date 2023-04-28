В Нацбанку розповіли, коли з’являться миттєві платежі — Finance.ua
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В Нацбанку розповіли, коли з’являться миттєві платежі

Фінтех і Картки
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В Нацбанку розповіли, коли з’являться миттєві платежі
В Нацбанку розповіли, коли з’являться миттєві платежі
Нацбанк анонсував майбутні зміни, спрямовані на збільшення швидкості та технологічності платежів між гривневими рахунками IBAN в Системі електронних платежів (СЕП) НБУ.
Про це повідомляє «Фінансовий клуб» із посиланням на виступ директора департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ Андрія Поддєрьогіна під час конференції «XXIII Payments & Security EMA Conference 2023».
«Орієнтовно в кінці 2024 року будуть запроваджені миттєві платежі на платформі СЕП за схемою кредитового переказу», — сказано в повідомленні.
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Як пояснив Поддєрьогін, за період «до 10 секунд» банку отримувача необхідно буде встигнути підтвердити можливість зарахування коштів, зарахувати кошти після отримання підтвердження, що операція проведена, на рахунок отримувача, і ще встигнути повідомити отримувача в режимі реального часу, що його кошти надійшли.
Нагадаємо, з 1 квітня 2024 року всі українські банки будуть зобов’язані забезпечити платежі в режимі 24/7.
До речі, портал Finance.ua давно аналізує пропозиції щодо карток в Україні. Щоб допомогти вам з вибором картки онлайн, у нас на сайті працює спеціальний сервіс. З його допомогою можна швидко і комфортно вибрати необхідний саме вам «пластик».

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За матеріалами:
Фінансовий клуб
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