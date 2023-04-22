Що таке електронний гаманець: плюси та мінуси використання — Finance.ua

Що таке електронний гаманець: плюси та мінуси використання Сьогодні 16:19 — Фінтех і Картки

Що таке електронний гаманець: плюси та мінуси використання

Електронний гаманець є електронним носієм із вбудованим чипом, що дозволяє зберігати електронні гроші та здійснювати роздрібні платежі.

Про це пише ФінКульт.

Електронний гаманець відносять до пристроїв та програмного забезпечення, що здійснює операції поповнення, зберігання, перерахування електронних грошей. Тобто, електронні гаманці зберігають кошти, платіжну інформацію так само, як ваш гаманець зберігає готівку, картки та чеки.

З ним можна оплатити за товар або послугу в онлайн-режимі, переказати гроші на банківську карту, щоб в подальшому зняти їх в банкоматі чи відділенні банку. Деякі е-гаманці дають можливість створити віртуальну карту для оплати покупок онлайн та офлайн в супермаркеті через POS-термінал (можна навіть замовити в банку пластик).

Переваги та недоліки електронних гаманців

Плюси використання:

проста реєстрація. Відбувається онлайн в декілька кроків;

поширеність системи електронних платежів: товари і послуги доступні для купівлі, не виходячи з дому;

обслуговування електронних гаманців без комісії (на відміну від багатьох банківських карт);

можливість швидких операцій оплати, переказів;

можливість обмінювати валюту за курсом платіжної системи;

термін дії віртуальної карти обмежений, але реєстрація нової триватиме всього лише кілька хвилин в онлайн-режимі.

Мінуси використання:

електронні гроші легше витрачати, ніж реальні купюри, які можна тримати в руках;

електронний гаманець без прив’язки до банківської карти доступний тільки за наявності інтернету;

якщо гаманець не верифікований, можуть виникнути труднощі з відновленням профілю при його втраті;

незважаючи на широке поширення цифрових платіжних систем, не всі магазини підтримують електронну оплату.

Варто звернути увагу на такі моменти й пам’ятати, що електронні гроші — це еквівалент «традиційних» грошей, випускаються вони тільки банками.

Банки України випускають електронні гроші, але послугу електронного гаманця надають розробники відповідного програмного забезпечення.

Перераховуючи гроші на електронний гаманець, ви не перераховуєте їх на рахунок чи депозит у банку. Саме тому ці гроші не є вкладом, на них не поширюються гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

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