Україна на рік продовжила "економічний безвіз" з Євросоюзом — Finance.ua

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Україна на рік продовжила "економічний безвіз" з Євросоюзом

Казна та Політика
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Україна на рік продовжила "економічний безвіз" з Євросоюзом
Україна на рік продовжила "економічний безвіз" з Євросоюзом
Україна та Європейський Союз досягли домовленостей щодо продовження «економічного безвізу» ще на рік.
Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Телеграмі.
«Продовжуємо активну співпрацю з Європейським Союзом для нашої перемоги! Україна та ЄС досягли домовленостей про продовження „економічного безвізу“ ще на рік», — зазначив Шмигаль.
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За його словами, український бізнес зможе і надалі продавати свої товари в Євросоюз без жодних квот, мит чи тарифів, що важливо для відновлення вітчизняної економіки.
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«Відновлено доступ нашої аграрної продукції на європейський ринок. Спільно з Єврокомісією вдалося домовитись про припинення блокування транзиту понад 500 позицій українських аграрних товарів. Робота „шляхів солідарності“ продовжиться», — додав глава уряду.
Крім того, за його словами, знято всі інші односторонні заборони, запроваджені п’ятьма сусідніми країнами.
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«На рівні Єврокомісії вибудувано компромісний механізм, який передбачає обмеження щодо експорту 4-ох позицій української аграрної продукції до сусідніх країн. Але це виключно тимчасове обмеження, яке діє до 5 червня», — наголосив прем’єр-міністр.
Нагадаємо, за 2022 рік товарообіг України становив $99,7 млрд. Торік в Україну імпортували товарів на $55,5 млрд, а експортували з України продукції на $44,2 млрд.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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