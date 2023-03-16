Шмигаль назвав здобутки України за рік «енергетичного безвізу» — Finance.ua

Шмигаль назвав здобутки України за рік «енергетичного безвізу»
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль нагадав, що сьогодні рік як Україна стала частиною європейської енергомережі ENTSO-E.
Про це йдеться в його дописі в Телеграмі.
«Сьогодні рівно рік як Україна стала частиною європейської енергомережі ENTSO-E. Енергетичний безвіз став значною підтримкою європейських партнерів та допоміг нам вистояти під ракетними атаками», — зазначив Шмигаль.
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Він додав, що синхронізація енергосистем України та ЄС — це також великий внесок у спільну європейську енергетичну безпеку.
«Ми назавжди позбавили росію впливу на енергосистему нашої країни», — наголосив прем’єр-міністр.
За його словами, доступ до великого європейського ринку дав змогу українським енергетикам залучити кошти та підготуватися до складного опалювального сезону, а українській промисловості — працювати навіть під час дефіциту в системі, який спричинили обстріли росії.
Як повідомлялося, 16 березня 2022 року Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна стала членом «енергетичного Євросоюзу», тобто приєдналася до європейської енергетичної системи ENTSO-E.
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