Шмигаль назвав здобутки України за рік «енергетичного безвізу» — Finance.ua

Шмигаль назвав здобутки України за рік «енергетичного безвізу» Сьогодні 15:14 — Казна та Політика

Шмигаль назвав здобутки України за рік «енергетичного безвізу»

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль нагадав, що сьогодні рік як Україна стала частиною європейської енергомережі ENTSO-E.

Про це йдеться в його дописі в Телеграмі

«Сьогодні рівно рік як Україна стала частиною європейської енергомережі ENTSO-E. Енергетичний безвіз став значною підтримкою європейських партнерів та допоміг нам вистояти під ракетними атаками», — зазначив Шмигаль.

Він додав, що синхронізація енергосистем України та ЄС — це також великий внесок у спільну європейську енергетичну безпеку.

«Ми назавжди позбавили росію впливу на енергосистему нашої країни», — наголосив прем’єр-міністр.

За його словами, доступ до великого європейського ринку дав змогу українським енергетикам залучити кошти та підготуватися до складного опалювального сезону, а українській промисловості — працювати навіть під час дефіциту в системі, який спричинили обстріли росії.

Як повідомлялося, 16 березня 2022 року Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна стала членом «енергетичного Євросоюзу», тобто приєдналася до європейської енергетичної системи ENTSO-E.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.