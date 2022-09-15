Україна вже уклала чотири «безвізи» з ЄС, ще чотири — отримає в найближчій перспективі — Шмигаль — Finance.ua

Україна вже уклала чотири «безвізи» з ЄС, ще чотири — отримає в найближчій перспективі — Шмигаль Вчора 08:45 — Казна та Політика

Україна вже уклала чотири «безвізи» з ЄС, ще чотири — отримає в найближчій перспективі — Шмигаль, www.kmu.gov.ua

Україна має амбітну мету за два роки бути готовою до членства в Європейському Союзі.

Про це 14 вересня заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час прес-конференції з українськими журналістами у Києві.

За словами очільника українського уряду, те, що наша держава до війни планувала зробити за два роки у сфері євроінтеграції, вдалося зробити за останні 6 місяців.

«Від початку повномасштабної війни Україна здобула чотири „безвізи“ з ЄС і ще чотири — отримає в найближчій перспективі. Наша енергосистема тепер є частиною європейської, і Україна вже заробляє мільярди гривень на експорті електроенергії в країни ЄС — це енергетичний „безвіз“. Ми здобули економічний „безвіз“, або звільнення продукції українського бізнесу від усіх тарифів та квот. Транспортний „безвіз“, або лібералізація автомобільних перевезень вже теж працює, що економить бізнесу час та гроші на логістиці. З 1 жовтня запрацює митний „безвіз“, що дозволить ще більше інтегрувати нашу митницю з європейською», — підкреслив прем’єр-міністр.

Шмигаль також відзначив, що Україна в найближчі півроку отримає промисловий «безвіз», що дозволить експортувати нашу промислову продукцію в Європу за українськими сертифікатами.

Крім того, уряд працює над приєднанням України до Єдиного роумінгового простору ЄС, єдиного платіжного простору SEPA та інтеграції в європейський цифровий ринок.

Прем’єр-міністр також наголосив, що Президент України, Кабінет Міністрів та Верховна Рада сформували чітку дорожню карту для пришвидшення євроінтеграції.

«Це дозволить нам на початку наступного року перейти до конкретної процедури перемовин щодо членства. Темпи змін, які ми зараз демонструємо, дозволяють формувати очікування, що за два роки ми будемо повністю готові до членства в Європейському Союзі», — підкреслив Денис Шмигаль.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.