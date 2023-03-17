Україна та ЄС продовжили ще на рік дію «транспортного безвізу» — Finance.ua

Україна та ЄС продовжили ще на рік дію «транспортного безвізу» Сьогодні 08:34 — Казна та Політика

Україна та ЄС продовжили ще на рік дію «транспортного безвізу»

Дію Угоди про лібералізацію вантажних автоперевезень пролонговано до 30 червня 2024 року.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Зазначається, що документ, який був підписаний у червні 2022 року, скасував необхідність отримання українськими перевізниками відповідних дозволів для здійснення двосторонніх та транзитних перевезень в держави ЄС.

Відповідна домовленість була досягнута під час першого засідання Спільного комітету Угоди про вантажні перевезення автомобільним транспортом.

«За перший рік домовленість довела свою практичну ефективність. За період її дії обсяги двосторонніх та транзитних автомобільних вантажоперевезень зросли на понад 50%. І це далеко не межа нашого росту. Разом з європейськими партнерами ми наразі розвиваємо необхідну логістичну інфраструктуру на кордоні. Зокрема, з початку повномасштабного вторгнення відкрили 2 нові пункти пропуску на кордоні Румунією, а також пункт контролю на тимчасовій інфраструктурі для пропуску порожніх вантажних транспортних засобів на кордоні з Польщею. Окрім цього, розширили пропускну спроможність пункту „Краківець — Корчова“ та впорядкували роботу пункту „Ягодин — Дорогуськ“ на кордоні з Польщею», — зазначив Олександр Кубраков, віце-прем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури.

За його словами, ефективна реалізація «транспортного безвізу» наближають Україну до головної зовнішньополітичної мети — набуття членства в ЄС

Після підписання Угоди у червні 2022 року кількість перевізників, які перетинали кордон в напрямку ЄС, у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року збільшилась на 53%, а сама ж кількість перетинів — на 43%.

Угода також спрощує процедуру визнання водійських документів. Україна та ЄС звільнили власників посвідчень водіїв, виданих однією зі сторін, від вимоги мати міжнародне посвідчення водія.

Нагадаємо, Угода про вантажні перевезення автомобільним транспортом була підписана 29 червня 2022 року. Вона дозволила уникнути гальмування експорту української продукції через автомобільні пункти пропуску.

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