Українці заборгували 120 млрд гривень за комуналку. Що буде з субсидіями — Finance.ua

Українці заборгували 120 млрд гривень за комуналку. Що буде з субсидіями Сьогодні 09:01 — Особисті фінанси

Українці заборгували 120 млрд гривень за комуналку. Що буде з субсидіями

Понад 120 млрд гривень боргів за житлово-комунальні послуги накопичилося в Україні на початок нинішнього року.

Про це в ефірі Українського Радіо розповів засновник Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

За його словами, лише за попередній рік дана цифра зросла на понад 40 млрд гривень. І це впливає на отримання субсидій. Ті, хто має заборгованість близько 400 гривень і вище, не зможе претендувати на них, попереджає експерт.

Хто не зможе розраховувати на субсидії?

Певна кількість українців не буде взагалі отримувати субсидію. Все залежатиме від того, який достаток в людей, скільки вони отримують коштів. Це напряму впливатиме на розмір субсидії або взагалі на її отримання. Тому що опалювальний сезон закінчився і обсяг сплати за комунальні послуги набагато зменшився.

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В середньому можна порахувати: якщо в опалювальний сезон домогосподарство сплачувало 4000 гривень, то в міжопалювальний — 1000 гривень. Це напряму впливає на те, чи отримає людина субсидію в цей період, чи ні.

Як бути боржникам?

Ті, хто мають заборгованість близько 400 гривень і вище, не будуть отримувати субсидії. Закон про це ухвалили декілька років тому, тому всі боржники фактично не зможуть отримувати субсидії як у міжопалювальний, так і в опалювальний сезон.

На сьогодні проблема із боргами за житлово-комунальні послуги величезна. В середньому цифра боргів за ЖКП сягнула цього року більше 120 млрд гривень.

На 1 січня 2022 року борги за житлово-комунальні послуги складали 81,6 млрд гривень і за 2022 рік накопичили понад 40 млрд.

Чи отримуватимуть субсидії люди, які здійснили покупку на суму понад 50 тисяч гривень?

Перевірити покупку вище 50 тисяч гривень можливо тільки в тому випадку, якщо людина здійснила її через картковий рахунок. Якщо вона це зробила за готівку, то перевірити цю покупку вкрай складно. Тому у випадку оплати покупки карткою, перевірять ці покупки разом із банком. І після цього людина також може не отримати субсидію.

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«Якщо людина за готівку купила собі айфон за 50 тисяч, то це складно перевірити. А якщо людина купить собі, наприклад, автомобіль, то реєстрацію буде видно в єдиній базі. В такому випадку людина не отримає субсидії», — пояснив Попенко.

Субсидії та перерахована пенсія

Людям, в яких завдяки перерахунку пенсія трішки зросла, бажано звернутися в соціальні служби, щоб перевірити інформацію стосовного можливості отримання субсидії. Тому що зростання пенсії також впливатиме на те, чи зможе людина претендувати на субсидію.

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Людині слід звернутися в соціальні служби, перевірити наявність себе в списках на отримання субсидії та перевірити дані.

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