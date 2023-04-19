Оформлення субсидії: в уряді готують експериментальний проект — Finance.ua

Оформлення субсидії: в уряді готують експериментальний проект Сьогодні 15:03 — Особисті фінанси

Оформлення субсидії: в уряді готують експериментальний проект

Міністерство соціальної політики підготувало проект постанови уряду про експериментальний проект щодо удосконалення порядку надання населенню субсидій.

Про це свідчить проект, розміщений для обговорення на сайті Федерації профспілок.

Проектом акта пропонується забезпечити:

автоматизований обмін інформацією з реєстрами МВС, ДМС, Мінфіну, Мінсоцполітики, Мін’юсту, МОЗ, Мінінфраструктури для отримання інформації, необхідної для виявлення домогосподарств, які потенційно матимуть право на житлові субсидії, попереднього заповнення заяви та декларації для таких домогосподарств, визначення права на отримання/призупинення субсидії та розрахунку її розміру;

можливість подання заяви та декларації на житлову субсидію «в один клік» в онлайн-кабінеті на веб-порталі Пенсійного фонду України або на Порталі «Дія» при збереженні чинних шляхів та способів звернення за житловою субсидією;

підвищення адресності надання житлових субсидій шляхом: спрощення критеріїв її отримання для прийомних сімей, багатодітних сімей;

нівелювання вимоги до рівня доходу не менше одного розміру мінімальної заробітної плати при призначенні житлової субсидії особам, які одноосібно виховують дітей віком до шести років або дітей з інвалідністю;

виключення зі складу домогосподарства осіб, які перебувають за кордоном понад 60 днів. На таких осіб не розраховуються соціальні нормативи житлово- комунальних послуг, при цьому їх доходи не враховуються до сукупного доходу домогосподарства;

проведення перегляду права на отримання житлової субсидії та здійснення перерахунку її розміру, у випадку суттєвого покращення або погіршення матеріального та майнового стану осіб зі складу домогосподарства;

припинення до моменту звернення централізованих виплат житлових субсидій особам, житлові приміщення яких знаходяться на території ведення активних бойових дій або під окупацією, у разі відсутності в особи відкритого поточного банківського рахунку та не звернення протягом 60 днів до відділень АТ «Ощадбанк» чи АТ КБ «ПриватБанк» за зняттям коштів житлових субсидій;

інформування населення про призупинення надання субсидії шляхом телекомунікаційного зв’язку із надсиланням відповідного попередження;

щомісячну верифікацію відомостей про отримувачів житлових субсидій, що дасть змогу своєчасно виявляти шахрайство та відмовитися за відсутності потреби у встановленій практиці довготривалих судових процесів щодо повернення коштів надміру виплачених житлових субсидій.

Довідка Finance.ua:

на порталі Дія вже є можливість оформити житлову субсидію.

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