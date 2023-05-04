AirBaltic запускає п'ять нових напрямків — Finance.ua

AirBaltic запускає п'ять нових напрямків Сьогодні 17:40 — Особисті фінанси

AirBaltic запускає п'ять нових напрямків

У літньому розкладі латвійської авіакомпанії AirBaltic з’явилися нові рейси з Риги. П’ять маршрутів запускають уже цього місяця. Всі маршрути будуть до європейських міст.

Про це повідомляє Turist.delfi.ee

Так, авіакомпанія вже почала літати маршрутом Рига — Бухарест. 4-го числа запустять рейси до Більбао і Тівата, 5-го — до Порту та 9-го — до Бургаса. Для всіх нових маршрутів передбачені зручні стикувальні рейси з Таллінна.

Нові маршрути:

Рига — Бухарест (Румунія). Тривалість рейсу — 2 години 30 хвилин.

Рига — Порту (Португалія). Тривалість рейсу — 4 години 25 хвилин.

Рига — Бургас (Болгарія). Тривалість рейсу — 2 години 40 хвилин.

Рига — Більбао (Іспанія). Тривалість рейсу — 3 години 50 хвилин.

Рига — Тіват (Чорногорія). Тривалість рейсу — 2 години 40 хвилин.

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Усі напрямки вже доступні у системі бронювання перевізника. Там можна подивитися розклад та забронювати квитки.

Раніше латвійська авіакомпанія заявила, що в новому сезоні планує запустити одразу 20 нових рейсів з Риги, Вільнюса та Таллінна.

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