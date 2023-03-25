Подорожі без віз: названі найбільш доброзичливі до туристів країни світу — Finance.ua

Подорожі без віз: названі найбільш доброзичливі до туристів країни світу Вчора 11:03 — Світ

Подорожі без віз: названі найбільш доброзичливі до туристів країни світу

Подорожі та поїздки за кордон завжди залежать від відкритості інших країн. Якщо одні держави готові приймати всіх іноземців без віз, інші дотримуються суворої візової політики.

Які країни є найбільш гостинними для туристів у візовому відношенні, повідомляє passportindex.org

У новому дослідженні Welcoming Countries Rank-2023 проаналізували візову політику більш ніж 200 держав. Враховувалася можливість подорожувати без віз чи отримувати їх після прибуття до країни. Багато держав зайняли загальну сходинку рейтингу.

Найбільш гостинною виявилася 21 країна: Ангола, Болівія, Бурунді, Камбоджа, Коморські острови, Кот-д’Івуар, Джибуті, Ефіопія, Демократична Республіка Конго, Габон, Гвінея, Гвінея-Бісау, Малаві, Мальдіви, Мікронезія, Нігерія, Руанда, Сомалі, Південний Судан, Східний Тимор та Тувалу. У кожну з них без проблем можуть в’їхати громадяни 198 країн світу.

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Без попереднього оформлення візи в’їзд для громадян 197 держав доступний до таких країн: Сейшели, Сурінам, Того, Мавританія, Кабо-Верде та Уганда.

На третьому місці у рейтингу найгостинніших — Домініка, Палау та Мадагаскар. Шрі-Ланка опинилася на 7 місці, Іран та Непал — на 8-му. Нескладно потрапити туристам у Танзанію (13 місце), Індію (17 місце), Туреччину (30 місце) та Єгипет (31 місце).

Європейські країни — середні за закритістю для мандрівників. 35 країн Європи ділять 44 місце рейтингу. Безвізовий в’їзд дозволений мандрівникам із 92 країн. Україна у рейтингу візової гостинності — на 53 місці. Без візових проблем до нас можуть в’їхати громадяни 82 країн.

У трійці найменш гостинних країн — Еритрея, Лівія, Бутан, Афганістан, Туркменістан та Північна Корея. В останні три візи для відвідування потрібні громадянам будь-якої країни.

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