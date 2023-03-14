Балі може скасувати спрощений візовий режим для українців та росіян — Finance.ua

Балі може скасувати спрощений візовий режим для українців та росіян
Балі може скасувати спрощений візовий режим для відвідувачів з України та росії через нібито «зловживання візами».
Про це заявив губернатор Балі Ваян Костер.
Губернатор Балі звернувся з проханням до Міністерства закордонних справ і Міністерству юстиції та прав людини скасувати візи по прибуттю для росіян й українців.
Костер відзначив, що зробив це через те, що туристи з росії та України зловживають візами, щоб знайти роботу в популярному світовому туристичному напрямку.
«Я написав листа до міністерств з проханням скасувати візовий режим для росіян і українців. Чому саме ці дві країни? Наразі вони перебувають у стані війни, тому вони приїжджають на Балі не лише як туристи, але й для того, щоб працювати», — заявив Костер.
Водночас користувачі мережі останнім часом публікують відео, на яких нібито українці та росіяни порушують правила дорожнього руху або ж грубо поводяться з правоохоронцями.
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