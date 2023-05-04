В Україні активізувались шахраї, які дурять переселенців. Як вберегтись — Finance.ua

В Україні активізувались шахраї, які дурять переселенців. Як вберегтись Сьогодні 16:47 — Кримінал

В Україні активізувались шахраї, які дурять переселенців. Як вберегтись

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України попереджає переселенців про активізацію шахраїв, які пропонують допомогу нібито від міжнародних організацій. Аферисти створюють фішингові сайти, які за інтерфейсом нагадують сайти для оформлення соціальних виплат, зокрема єПідтримки, допомоги від ЄС, різних програм благодійних фондів.

Про те, як не потрапити на гачок шахраїв, розповіли заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Бородай та речник міжнародного комітету Червоного Хреста Олександр Власенко.

Що кажуть в Мінреінтеграції

Вся інформація про отримання допомоги від міжнародних донорів публікується виключно на офіційних сайтах державних органів та міжнародних організацій. За словами Олексія Бородая, на офіційному ресурсі можуть запитати анкетні дані та номер банківського рахунку, але міжнародний донор ніколи не буде просити надати дані щодо банківської картки.

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«У жодному разі не надавайте номер банківської картки, CVV-код і PIN-код до вашої картки. А про випадки шахрайських дій повідомляйте до Національної поліції. Шахраї зараз активізувалися. Вони бачать, що люди потребують допомоги і користуються цим. Аферисти створюють фішингові сайти, які схожі, до прикладу, на сайт Червоного Хреста України або Acted, і просять перерахувати на якийсь рахунок, банківську карту гроші. У квітні була ситуація з міжнародним комітетом Червоного Хреста. Шахраї розмістили на фішинговому сайті та Facebook статтю щодо виплати 148 тисяч гривень ВПО, але вказали, що отримати цю грошову допомогу можна, поповнивши картку на 350 гривень», — пояснив він.

Найчастіше шахраї залишають оголошення про псевдодопомогу у соцмережах: в Instagram, Facebook, а також у різноманітних Telegram-каналах.

«Читайте лише офіційні сайти міжнародних організацій. У нас на сайті Міністерства реінтеграції також є посилання на такі сайти, є гарячі лінії кожної організації і вся важлива інформація щодо підтримки ВПО», — додав Олексій Бородай.

Що кажуть у Червоному Хресті

У міжнародному комітеті Червоного Хреста також закликають не надавати своїх персональних даних.

«Шахрайських схем багато, але всі вони психологічно обумовлені, тому що люди знають, що будь-яка інформація, яка надходить від організації або від джерела, що має наш логотип, може вважатися достовірною. Наприклад, є інформація про те, що ми відкриваємо якусь програму допомоги і треба надати свої дані. Це подається на фейковій сторінці, яка має логотип нашої організації, і люди починають вказувати. Та ми закликаємо ніколи цього не робити. І коли дізнаємось про такі випадки, поширюємо на власних сторінках інформацію про шахрайство», — зазначив речник міжнародного комітету Червоного Хреста Олександр Власенко.

За його словами, благодійна організація завжди співпрацює з місцевою владою, яка на офіційних джерелах розміщує інформацію про допомогу.

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«У нас є програма адресної допомоги, яку ми розповсюджуємо у місцях, близьких до лінії фронту. Тільки минулого року в одній Донецькій області понад 140 тисяч людей отримали нашу допомогу, і про це ми повідомили через місцеву владу. Окрім того, торік у нас була програма грошової допомоги людям, які на момент початку ескалації міжнародного озброєного конфлікту проживали в тих регіонах, які були захоплені. Спочатку вона була розрахована на три місяці, потім на шість, але ми одразу доповідали, що ця програма реалізується разом з Міністерством соціальної політики і всі дані про тих людей, яким необхідна грошова допомога, ми отримали від адміністрації соціальної політики. Шахраї відстежують інформацію про підписання таких меморандумів, виплати грошових допомог», — додав він.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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