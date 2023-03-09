Шахраї від імені "Нової Пошти" роздають українцям грошову допомогу — Finance.ua

Шахраї від імені "Нової Пошти" роздають українцям грошову допомогу Сьогодні 15:15 — Кримінал

В Україні шахраї вигадали чергову схему з надання «грошової винагороди». Цього разу у соцмережі афішували розіграш нібито від поштового оператора «Нова Пошта», де можна отримати 6 тис. гривень.

Про це повідомляє Voxukraine

У чому суть схеми

Щоб отримати гроші, користувачі мають відповісти на чотири запропоновані запитання, які сформульовані некоректно: «Чи знаєте ви „Нову Пошту“?», «Скільки вам років?», «Що ви думаєте про „Нову Пошту“?» та «Ви чоловік або жінка?».

Також користувач має поділитися інформацією про розіграш у п’яти групах чи з 20 друзями, завершити реєстрацію. Ще на сайті пропонують ввести код та зачекати, коли адміністратор розгляне вашу заявку. Однак при спробі ввести — відкривається сторонній сайт, доступ до якого обмежений.

Представники «Нової Пошти» на офіційному сайті та сторінках соцмереж спростували наявність такого розіграшу. Там наголосили, що подібні заходи не влаштовують. Користувачам радять не переходити за сумнівними посиланнями. Сама адреса з «розіграшем» не належить Новій Пошті, тоді як у компанії така: novaposhta.ua.

Примітно, що для більшої переконливості та схиляння користувачів узяти участь у розіграші шахраї розмістили схвальні коментарі тих, хто нібито отримав гроші.

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