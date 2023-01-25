Шахрайські схеми адаптуються до нових українських реалій — Опендатабот — Finance.ua

Шахрайські схеми адаптуються до нових українських реалій — Опендатабот Сьогодні 10:14 — Кримінал

Шахрайські схеми адаптуються до нових українських реалій — Опендатабот

За даними Кіберполіції, від моменту повномасштабного вторгнення рф кількість звернень щодо телефонного шахрайства суттєво не зменшилась. Так, за 2021 рік надійшло 71 380 звернень, тоді як за 2022 рік — 69 996. Натомість, за даними прокуратури, кількість облікованих справ про шахрайство (стаття 190 ККУ) у 2022 році зросла на 34%.

Про це повідомляє Опендатабот.

У Кіберполіції зазначають, що зловмисники «адаптують» свої схеми відповідно до ситуації в країні та потреб громадян. Так, наприклад, після вторгнення рф серед «послуг» зловмисників з’явились псевдо евакуаційні перевезення.

Мережею рясніють оголошення щодо пошуку працівників в «затишні офіси».

Дмитро Слободян, заступник керівника відділу роботи з клієнтами Work.ua, зазначає, що останнім часом активність цих шахраїв зашкалює. Лише за останні півроку модератори провели понад 25 тисяч блокувань.

«Десь 2-3 роки тому ми на додачу до інших шахраїв, ще й активно взялися за кол-центри, які видають себе за різні банки та обманюють людей на гроші. Зазвичай протягом першого дня ми блокуємо 99% реєстрацій цих шахраїв. Допомагають й шукачі. На жаль, до 1% шахрайських облікових записів з різних причин можуть пройти первинну перевірку та потрапити на Work.ua», — коментує Слободян.

Наприкінці 2022 року Кіберполіція спільно з колегами з європейського регіону викрила масштабне міжнародне угруповання, яке за схемою псевдоінвестування у криптовалюти та цінні папери ошукувало вкладників. Компанія «працювала» не лише на українців, а й на ринок Європи. За даними Кіберполіції, загальні збитки від дій шахраїв сягають понад 200 мільйонів євро на рік.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.