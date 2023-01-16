Квартирні крадіжки, викрадення, шахрайство: що зросло, а що зменшилось у 2022 році - дослідження Опендатабот — Finance.ua

Квартирні крадіжки, викрадення, шахрайство: що зросло, а що зменшилось у 2022 році - дослідження Опендатабот Сьогодні 15:04 — Кримінал

Генеральна прокуратура у 2022 році зафіксувала сплеск злочинності майже за всіма «найпопулярнішими» статтями. Як напад рф спровокував сплеск кримінальних проваджень та за якою статтею є позитивна динаміка — розбираємось.

Про це йдеться в дослідженні Опендатабот.

Шахрайство

Торік було зареєстровано понад 32 тисячі справ про шахрайство. Це найбільший показник за останні 4 роки. Востаннє приблизно таку саму кількість проваджень про шахрайство було зафіксовано у 2019 році, й відтоді цей показник лише падав.

У рік повномасштабного вторгнення кількість облікованих проваджень за статтею 190 ККУ зросла на 34%. Натомість частка справ, переданих на розгляд до суду, скоротилася вдвічі — з 34% до 18%.

Викрадення авто

Майже вдвічі за рік зросла кількість облікованих проваджень про викрадення авто — з 2,8 тисяч до 4,1 тисячі справ. Варто зазначити, що цей показник стрімко виріс лише у порівнянні з «ковідним» 2021 роком. Натомість у попередніх роках кількість облікованих проваджень про угони авто була приблизно такою ж або навіть більшою.

Попри стрімкий ріст кількості проваджень, до судового розгляду доходять все менша їх кількість. Так, 2022 році кількість справ за статтею 289 ККУ, направлених до суду, скоротилася майже утричі: з 54% до 19%.

Квартирні крадіжки

Чи не єдина стаття Кримінального Кодексу, за якою ситуація покращилась — це квартирні крадіжки. Так, кількість облікованих проваджень за статтею 185 ККУ зменшилась торік у понад 2 рази.

Так само покращилась ситуація з кількістю справ, що направлялись до суду. У 2022 році до судового розгляду було направлено майже кожну другу справа, обліковану за цією статтею. Ба більш: у грудні кількість направлених до суду справ була більш ніж удвічі більшою за кількість облікованих справ.

Для порівняння, у 2021 році частка справ, що доходили до суду, становила 39%.

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