Які схеми найчастіше використовують шахраї під час війни в Україні: озвучено топ-3 — Finance.ua
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Які схеми найчастіше використовують шахраї під час війни в Україні: озвучено топ-3

Кримінал
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Шахраї під час війни в Україні видозмінюють свої схеми та видурюють в українців гроші. Однією з популярних наразі є схема з «продажем» генераторів громадянам.
Аферисти надсилають повідомлення у месенджерах з пропозиціями придбати генератори в промислових масштабах. В основному пропонують купляти великим підприємствам, у яких є на це кошти. Про це розповіла в коментарі Обозревателю Олеся Данильченко, заступниця директора Української міжбанківської асоціації платіжних систем ЄМА.
«Там взагалі на мільйони вже йдуть рахунки», — зазначає експертка. Проте є й інший спосіб у арсеналі зловмисників. Наприклад, людина сама шукає генератор, знаходить на сайтах за привабливою ціною (шахраї часто встановлюють занижену ціну) і переказує передоплату.
Схема № 2 — «допомога від держави»
Дуже популярна наразі схема зі всілякими «видами допомоги», каже Данильченко. Людям часто відправляють повідомлення, рекламу в Facebook, Instagram, Telegram, у Viber, після чого вони відповідають на них та самі виходять на шахраїв.
«І там йдуть посилання не лише на умовні інсайди, де державна допомога і там фотографія президента та інше. А тепер вони вже їх роблять більш адресними під банки і намагаються отримати не лише дані від карток, але й логіни, паролі для інтернет-банкінгу», — зазначає фахівчиня.
За її словам, це справа більш небезпечна, оскільки людина втрачає не лише ті кошти, що були на картці з урахуванням обмежень. Аферист тепер може зайти в інтернет-банкінг, зняти наявні обмеження і переказати всі доступні гроші на інші картки.
Схема № 3 — афери на маркетплейсах і «служба безпеки банку»
Залишаються актуальними схеми з купівлею/продажем на OLX. Проте там теж не лише питання передплати, а ще й випадки, коли жертву примушують перейти на спілкування з офіційної платформи на спілкування в інших месенджерах.
«І туди вже надсилають посилання фішингові, шоб людина залишала дані своєї платіжної картки. Але там схема теж набула розвитку: тепер після того, як операція проходить начебто невдало по фішинговому посиланню, зловмисники кажуть людині: «Зараз ми вам направимо посилання, яке дозволить авторизуватися для клієнтів банку та виправити цю ситуацію», — пояснює Данильченко.
За матеріалами:
Обозреватель
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