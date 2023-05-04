Міжнародні резерви України зросли до $35,9 мільярда — це одинадцятирічний максимум — Finance.ua
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Міжнародні резерви України зросли до $35,9 мільярда — це одинадцятирічний максимум

Казна та Політика
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Міжнародні резерви України зросли до $35,9 мільярда — це одинадцятирічний максимум
Міжнародні резерви України зросли до $35,9 мільярда — це одинадцятирічний максимум
Станом на 1 травня 2023 року міжнародні резерви України cтановили $35 943,2 мільйона. Такий обсяг резервів є рекордним за останні 11 років.
Про це повідомив Національний банк України 4 травня.
У квітні резерви зросли на 13% завдяки надходженням від міжнародних партнерів на тлі того, що Нацбанк знизив продажі валюти.
Так, минулого місяця на користь уряду надійшло $5,9 мільярда. З них:
  • $2,7 млрд — у межах нової програми розширеного фінансування МВФ;
  • $1,7 млрд — макрофінансова допомога від ЄС;
  • $1,3 млрд — від Сполучених Штатів через трастовий фонд Світового банку.
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Крім того, четвертий місяць поспіль знижуються обсяги валюти, яку Нацбанк продає на валютному ринку
Ідеться про значний разовий цілеспрямований вплив центрального банку на валютний ринок і валютний курс. Тоді НБУ продає велику партію іноземної валюти, аби врегулювати курс іноземних валют в інтересах держави. Таку динаміку упродовж квітня зумовили, зокрема, галузеві чинники — зменшення імпорту енергоресурсів, збільшення продажу валюти для проведення посівної й певна активізація роботи гірничо-металургійних підприємств.
Нагадаємо, станом на 1 грудня 2022 року міжнародні резерви України вперше перевищили довоєнний рівеньМіжнародні резерви України перевищили довоєнний рівень й досягли майже $28 мільярдів.
За матеріалами:
theБабель
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