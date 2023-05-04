Міжнародні резерви України зросли до $35,9 мільярда — це одинадцятирічний максимум — Finance.ua

Міжнародні резерви України зросли до $35,9 мільярда — це одинадцятирічний максимум Сьогодні 14:01 — Казна та Політика

Міжнародні резерви України зросли до $35,9 мільярда — це одинадцятирічний максимум

Станом на 1 травня 2023 року міжнародні резерви України cтановили $35 943,2 мільйона. Такий обсяг резервів є рекордним за останні 11 років.

Про це повідомив Національний банк України 4 травня.

У квітні резерви зросли на 13% завдяки надходженням від міжнародних партнерів на тлі того, що Нацбанк знизив продажі валюти.

Так, минулого місяця на користь уряду надійшло $5,9 мільярда. З них:

$2,7 млрд — у межах нової програми розширеного фінансування МВФ;

$1,7 млрд — макрофінансова допомога від ЄС;

$1,3 млрд — від Сполучених Штатів через трастовий фонд Світового банку.

Крім того, четвертий місяць поспіль знижуються обсяги валюти, яку Нацбанк продає на валютному ринку

Ідеться про значний разовий цілеспрямований вплив центрального банку на валютний ринок і валютний курс. Тоді НБУ продає велику партію іноземної валюти, аби врегулювати курс іноземних валют в інтересах держави. Таку динаміку упродовж квітня зумовили, зокрема, галузеві чинники — зменшення імпорту енергоресурсів, збільшення продажу валюти для проведення посівної й певна активізація роботи гірничо-металургійних підприємств.

Нагадаємо, станом на 1 грудня 2022 року міжнародні резерви України вперше перевищили довоєнний рівеньМіжнародні резерви України перевищили довоєнний рівень й досягли майже $28 мільярдів.

theБабель За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.