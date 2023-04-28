Міжнародна допомога цьогоріч може перевищити $42 мільярди – голова НБУ — Finance.ua

Міжнародна допомога цьогоріч може перевищити $42 мільярди – голова НБУ Сьогодні 09:00

У Національному банку очікують, що обсяг міжнародної допомоги у поточному році може перевищити 42 млрд доларів США, що сприятиме зростанню міжнародних резервів до 35 млрд дол.

Про це на брифінгу сказав голова Національного банку України Андрій Пишний, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Загалом у цьому році обсяг надходжень від міжнародних партнерів може перевищити 42 млрд дол. Надходження від партнерів, зокрема, сприятимуть зростанню міжнародних резервів до більш ніж 35 млрд дол. США наприкінці цього року», — сказав Пишний.

Він підкреслив, що це посилить спроможність Національного банку й надалі підтримувати курсову стійкість та поступово пом’якшувати валютні обмеження.

Україна отримає доступ до 115 млрд дол. довгострокової підтримки завдяки Міжнародному валютному фонду та країнам G7.

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У Національному банку вважають, що триваліший термін та інтенсивність війни є ключовими ризиками для економіки.

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«Основним припущенням прогнозу, як і раніше, є збереження високих безпекових ризиків до початку 2024 року. Повномасштабна війна триває. Ключовим ризиком для цього прогнозу залишається триваліший термін та інтенсивність війни. Вони можуть мати суттєвий негативний вплив на економічну активність, а також призвести до погіршення інфляційних та курсових очікувань», — сказав Пишний.

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За його словами, війна генерує також інші ризики, як-от виникнення додаткових бюджетних потреб, ускладнення чи припинення роботи «зернового коридору», подальші руйнування енергетичної інфраструктури.

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«Натомість швидка реалізація проєкту відбудови України разом з євроінтеграційними реформами дадуть змогу значно прискорити темпи економічного зростання», — наголосив Пишний.

Національний банк України прийняв рішення зберегти облікову ставку на рівні 25%. На думку регулятора, це підтримає ефекти від попередніх заходів із посилення привабливості гривневих активів, дасть змогу й надалі забезпечувати стійкість валютного ринку і формувати передумови для зниження інфляції та пом’якшення найбільш обтяжливих валютних обмежень.

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