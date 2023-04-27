НБУ значно покращив прогноз щодо розміру міжнародних резервів України — Finance.ua
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НБУ значно покращив прогноз щодо розміру міжнародних резервів України

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Національний банк України (НБУ) прогнозує розмір міжнародних резервів України до кінця 2023 року на рівні 34,5 млрд доларів. Це вище, ніж січневий прогноз (27 млрд доларів).
Про це повідомляє НБУ.
Згідно з оновленим прогнозом НБУ, у 2024 році резерви зростуть до 36,1 млрд доларів (раніше очікувалося 31,0 млрд доларів). У 2025 році резерви становитимуть 37,1 млрд доларів (попередній прогноз — 34,6 млрд доларів).
НБУ значно покращив прогноз щодо розміру міжнародних резервів України
За матеріалами:
РБК-Україна
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