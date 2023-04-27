Перевірять 20 банків. НБУ оцінить стійкість найбільших банків — Finance.ua

Перевірять 20 банків. НБУ оцінить стійкість найбільших банків
Для визначення реального стану банківського сектору Національний банк розпочинає оцінку стійкості банків та банківської системи. В умовах воєнного часу ця оцінка у 2023 році матиме низку особливостей.
Про це повідомляється на сайті НБУ.
Оцінка стійкості здійснюватиметься в три етапи:
- перший — включатиме оцінку якості активів та прийнятності забезпечення за кредитними операціями, а також перевірку оцінки вартості майна, отриманого банком у заставу, та розрахунок нормативів достатності капіталу;
- другий етап передбачає екстраполяцію результатів оцінки якості активів та прийнятності забезпечення на кредитні операції банку, що не потрапили у вибірку на першому етапі;
- третій — оцінку показників діяльності банку за базовим сценарієм та визначення необхідних рівнів нормативів достатності капіталу. Технічне завдання та модель оцінки прогнозних показників діяльності банку буде окремо оприлюднено на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку.
У 2023 році оцінку проходитимуть 20 банків. Це фінустанови, що є лідерами за сукупністю показників обсягу зважених на ризик-активів, депозитів та кредитів фізичних осіб. Загальний розмір чистих активів цих банків становить понад 90% активів банківської системи.
Банки, які проходитимуть оцінку у 2023 році:
- ПриватБанк;
- Ощадбанк;
- Райффайзен Банк;
- Сенс Банк;
- Універсал Банк;
- ПУМБ;
- Укрексімбанк;
- Укргазбанк;
- ОТП Банк;
- Укрсиббанк;
- Креді Агріколь Банк;
- Кредобанк;
- А-Банк;
- Таскомбанк;
- ПроКредит Банк;
- Південний;
- Банк Кредит Дніпро;
- Банк Восток;
- МТБ Банк;
- Правекс Банк.
Результати оцінки стійкості банків і банківської системи України, здійсненої у 2023 році, буде оприлюднено до 31 березня 2024 року.
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