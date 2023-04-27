Перевірять 20 банків. НБУ оцінить стійкість найбільших банків — Finance.ua

Перевірять 20 банків. НБУ оцінить стійкість найбільших банків Сьогодні 10:01 — Казна та Політика

Перевірять 20 банків. НБУ оцінить стійкість найбільших банків

Для визначення реального стану банківського сектору Національний банк розпочинає оцінку стійкості банків та банківської системи. В умовах воєнного часу ця оцінка у 2023 році матиме низку особливостей.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Оцінка стійкості здійснюватиметься в три етапи:

перший — включатиме оцінку якості активів та прийнятності забезпечення за кредитними операціями, а також перевірку оцінки вартості майна, отриманого банком у заставу, та розрахунок нормативів достатності капіталу;

другий етап передбачає екстраполяцію результатів оцінки якості активів та прийнятності забезпечення на кредитні операції банку, що не потрапили у вибірку на першому етапі;

третій — оцінку показників діяльності банку за базовим сценарієм та визначення необхідних рівнів нормативів достатності капіталу. Технічне завдання та модель оцінки прогнозних показників діяльності банку буде окремо оприлюднено на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку.

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У 2023 році оцінку проходитимуть 20 банків. Це фінустанови, що є лідерами за сукупністю показників обсягу зважених на ризик-активів, депозитів та кредитів фізичних осіб. Загальний розмір чистих активів цих банків становить понад 90% активів банківської системи.

Банки, які проходитимуть оцінку у 2023 році:

ПриватБанк;

Ощадбанк;

Райффайзен Банк;

Сенс Банк;

Універсал Банк;

ПУМБ;

Укрексімбанк;

Укргазбанк;

ОТП Банк;

Укрсиббанк;



Креді Агріколь Банк;

Кредобанк;

А-Банк;

Таскомбанк;

ПроКредит Банк;

Південний;

Банк Кредит Дніпро;

Банк Восток;

МТБ Банк;

Правекс Банк.

Результати оцінки стійкості банків і банківської системи України, здійсненої у 2023 році, буде оприлюднено до 31 березня 2024 року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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