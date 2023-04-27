Перевірять 20 банків. НБУ оцінить стійкість найбільших банків — Finance.ua
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Перевірять 20 банків. НБУ оцінить стійкість найбільших банків

Казна та Політика
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Перевірять 20 банків. НБУ оцінить стійкість найбільших банків
Перевірять 20 банків. НБУ оцінить стійкість найбільших банків
Для визначення реального стану банківського сектору Національний банк розпочинає оцінку стійкості банків та банківської системи. В умовах воєнного часу ця оцінка у 2023 році матиме низку особливостей.
Про це повідомляється на сайті НБУ.
Оцінка стійкості здійснюватиметься в три етапи:
  • перший — включатиме оцінку якості активів та прийнятності забезпечення за кредитними операціями, а також перевірку оцінки вартості майна, отриманого банком у заставу, та розрахунок нормативів достатності капіталу;
  • другий етап передбачає екстраполяцію результатів оцінки якості активів та прийнятності забезпечення на кредитні операції банку, що не потрапили у вибірку на першому етапі;
  • третій — оцінку показників діяльності банку за базовим сценарієм та визначення необхідних рівнів нормативів достатності капіталу. Технічне завдання та модель оцінки прогнозних показників діяльності банку буде окремо оприлюднено на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку.
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У 2023 році оцінку проходитимуть 20 банків. Це фінустанови, що є лідерами за сукупністю показників обсягу зважених на ризик-активів, депозитів та кредитів фізичних осіб. Загальний розмір чистих активів цих банків становить понад 90% активів банківської системи.
Банки, які проходитимуть оцінку у 2023 році:
  • ПриватБанк;
  • Ощадбанк;
  • Райффайзен Банк;
  • Сенс Банк;
  • Універсал Банк;
  • ПУМБ;
  • Укрексімбанк;
  • Укргазбанк;
  • ОТП Банк;
  • Укрсиббанк;
  • Креді Агріколь Банк;
  • Кредобанк;
  • А-Банк;
  • Таскомбанк;
  • ПроКредит Банк;
  • Південний;
  • Банк Кредит Дніпро;
  • Банк Восток;
  • МТБ Банк;
  • Правекс Банк.
Результати оцінки стійкості банків і банківської системи України, здійсненої у 2023 році, буде оприлюднено до 31 березня 2024 року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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