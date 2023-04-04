На FinAwards-2023 визначили найстійкіші банки України — Finance.ua

На FinAwards-2023 визначили найстійкіші банки України Сьогодні 12:01 — Фондовий ринок

На FinAwards-2023 визначили найстійкіші банки України

У Києві 31 березня відбулася шоста церемонія нагородження FinAwards — щорічної всеукраїнської премії, що визначає найкращі фінансові продукти, клієнтські сервіси, IT-впровадження та фінтех проєкти, а також найуспішніших і найефективніших топменеджерів фінансових компаній.

Засновниками премії FinAwards є портали Finance.ua та Мінфін.

Найбільш вагомий показник довіри вкладників — рівень стійкості банків і банківської системи до зовнішніх викликів.

Наші колеги з сайту Мінфін проводять щоквартальну оцінку діяльності банків на підставі інформації з офіційних і відкритих джерел. Вони досліджують показники, що характеризують стійкість банків до стресів і лояльність вкладників: враховується якість активів, ліквідність, можливість зовнішньої підтримки, приріст вкладів, платіжна репутація тощо. На базі цього унікального дослідження й визначили трійку стійких банків.

«Бронзу» в номінації отримав Креді Агріколь Банк.

Райффайзен Банк, який до того п’ять років поспіль А от «срібний» призер виявився неочікуваним. Ним став, який до того п’ять років поспіль посідав першу сходинку на п’єдесталі стійких банків.

Укрсиббанк. Цьогорічним переможцем номінації визнали

Представниця Укрсиббанку отримує нагороду з рук Надії Квітки, керівниці медіабізнесу Treeum

«Для Укрсиббанку перемога в номінації FinAwards 2023 «Стійкий банк» — це результат насамперед відданої команди, а також прагнення довгострокового позитивного внеску для подальшого відновлення та сталого розвитку економіки України, довіри клієнтів та повної підтримки акціонерів.

У 2022 році ми використали попередній досвід COVID-19, щоб продовжувати обслуговувати наших клієнтів як у наших відділеннях, так і через канали віддаленого обслуговування: банкомати, інтернет платформи UKRSIB online та UKRSIB business. Ми посилили наші цифрові рішення віддаленого обслуговування в чудовій комбінації з мережею відділень банку", — каже голова правління Укрсиббанку Лоран Дюпуш.

За його словами, цьогоріч банк продовжить посилювати цифрові рішення для збільшення можливостей багатоканального обслуговування.

«Водночас ми будемо продовжувати розподіляти наші ресурси для забезпечення плану безперервності бізнесу, пильнуватимемо зміни спричинені війною, і також інвестуватимемо в нашу діяльність, необхідну для якісного та зручного обслуговування клієнтів», — резюмував Дюпуш.

Про банк

Укрсиббанк — один із найбільших універсальних банків України, який працює на ринку з 1990 року. 60% акцій банку належать великій фінансовій групі BNP Paribas, що є лідером у Єврозоні та має 200-річну історію і амбітну політику корпоративної соціальної відповідальності. 40% акцій володіє ЄБРР.

У 2021 Укрсиббанк став членом Глобального договору ООН. Банк підтвердив дотримання десяти принципів Глобального договору у сфері захисту прав людини, трудових відносин, охорони довкілля та боротьби з корупцією.

Про премію FinAwards

Її мета — відзначити найкращі фінансові рішення та компанії з високою якістю обслуговування для споживачів фінансових послуг.

FinAwards для учасників конкурсу — це варіант громадського визнання, чудова можливість отримати експертну незалежну оцінку своєї роботи, зарядитися енергією для нових досягнень і привернути увагу потенційних клієнтів до своїх послуг та сервісів.

Уже другий рік поспіль церемонія нагородження проходить у воєнних умовах. Саме тому організатори вирішили змінити колір нагороди — зі звичного золотого на колір сталі, який символізує стійкість і незламність фінансового та банківського секторів.

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