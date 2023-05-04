WEF: В найближчі 5 років буде скорочено 14 млн робочих місць — касирів, бухгалтерів, секретарів — Finance.ua
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WEF: В найближчі 5 років буде скорочено 14 млн робочих місць — касирів, бухгалтерів, секретарів

Особисті фінанси
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WEF: В найближчі 5 років буде скорочено 14 млн робочих місць — касирів, бухгалтерів, секретарів
WEF: В найближчі 5 років буде скорочено 14 млн робочих місць — касирів, бухгалтерів, секретарів
Кількість робочих місць у світі протягом п’яти років скоротиться на 14 млн, або на 2%.
Про це йдеться в доповіді Всесвітнього економічного форуму (WEF) The Future of Jobs 2023.
У період до 2027 року включно буде створено 69 млн робочих місць, але 83 млн осіб втратить роботу, прогнозують експерти.
Звільнення насамперед торкнуться касирів, у тому числі квиткових та банківських, а також поштових та бухгалтерських працівників, секретарів та інших клерків. Крім того, до топ-10 професій, кількість представників яких скорочуватиметься, входять законодавці та чиновники.
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Тим часом найшвидше зростатиме затребуваність фахівців у галузі штучного інтелекту, машинного навчання, екології, бізнес-аналітики та інформаційної безпеки.
На ринок праці впливають геополітичні та економічні чинники, йдеться у доповіді. Кадровий дефіцит спостерігається переважно у країнах з високим рівнем доходу на душу населення, тоді як у країнах з низькими та зниженими доходами рівень безробіття перевищує доковідні показники.
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Крім того, звичний стан справ на ринку праці найближчим десятиліттям порушить перехід до «зеленої» економіки, проте водночас він створить для працівників значні можливості.
Доповідь WEF заснована на результатах опитування представників 803 компаній із 27 галузевих кластерів та 45 економік світу. Сукупний штат цих підприємств налічує понад 11,3 млн осіб.

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