Штучний інтелект почне вчити дітей читати у найближчі півтора роки – Білл Гейтс — Finance.ua
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Штучний інтелект почне вчити дітей читати у найближчі півтора роки – Білл Гейтс

Технології&Авто
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Штучний інтелект почне вчити дітей читати у найближчі півтора роки – Білл Гейтс
Штучний інтелект почне вчити дітей читати у найближчі півтора роки – Білл Гейтс
Білл Гейтс, співзасновник Microsoft, заявив, що штучний інтелект у вигляді чат-ботів може значно покращити навчання дітей протягом найближчих 18 місяців.
За його словами, такі сервіси як ChatGPT від OpenAI та Bard від Google незабаром зможуть викладати читання та письмо на рівні викладачів-людей.
У рамках ASU+GSV Summit у Сан-Дієго Гейтс зазначив, що сучасні чат-боти мають «неймовірну грамотність у читанні та письмі», що скоро дозволить їм допомагати учням удосконалювати свої навички як ніколи раніше.

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Однак перед тим, як подібні сервіси стануть повноцінними наставниками, вони мають краще розуміти та відтворювати людську мову, щоб мотивувати студентів, додав Гейтс.
Гейтс також стверджує, що чат-боти спочатку вразять нас своєю здатністю допомагати в читанні та надавати зворотний зв’язок з письмових робіт. Потім вони покращуватимуть можливості учнів і в математиці.
За матеріалами:
t4.com.ua
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