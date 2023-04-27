Цукерберг анонсував штучний інтелект у Facebook та Instagram — Finance.ua

Цукерберг анонсував штучний інтелект у Facebook та Instagram Сьогодні 17:35 — Технології&Авто

Цукерберг анонсував штучний інтелект у Facebook та Instagram

Генеральний директор Meta Марк Цукерберг заявив про впровадження інструментів штучного інтелекту на платформах Facebook та Instagram, а також у чатах WhatsApp та Messenger, повідомляє The Verge, пише УНН.

«Meta бачить» можливість представити агентів штучного інтелекту мільярдам людей способом, який буде корисним та значущим. Ми досліджуємо можливості чату в WhatsApp та Messenger, інструменти для візуального створення публікацій у Facebook та Instagram та реклами, а згодом також відео та мультимодальний досвід. Я очікую, що ці інструменти будуть цінними для всіх: від звичайних людей до творців та компаній", — сказав інвесторам генеральний директор Марк Цукерберг.

Цукерберг вважає, що впровадження агентів штучного інтелекту викликає великий інтерес для обміну бізнес-повідомленнями та підтримки клієнтів. За його словами, згодом це пошириться на роботу над метавсесвітом, "де людям буде набагато легше створювати аватари, об’єкти, світи та код, щоб зв’язати їх усі разом. Генеральний директор не пояснив, як саме Meta додасть генеративний штучний інтелект у свої продукти.

За перший квартал цього року компанія повідомила про дохід у розмірі 28,6 мільярда доларів США та рекордні 2 мільярди щоденних користувачів. Прибуток Meta за квартал склав 5,7 мільярда доларів, що на 24 відсотки менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Meta спочатку зволікала зі створенням інфраструктури, необхідної для підтримки таких функцій штучного інтелекту, що змусило її витратити мільярди доларів на оновлення своїх центрів обробки даних останні квартали.

Цукерберг зазначив, що компанія більше не відстане «в розвитку інфраструктури штучного інтелекту». Генеративні продукти штучного інтелекту будуть випущені в найближчі місяці і «буквально торкнуться кожного з продуктів» Meta.

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