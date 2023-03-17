День финансов: рекордная прибыль банков, первые изменения в бюджет-2023, причины укрепления курса гривны — Finance.ua

День финансов: рекордная прибыль банков, первые изменения в бюджет-2023, причины укрепления курса гривны Сегодня 17:50

Пятница, 17 марта. Можно ли законно не платить за кредит, и как отличаются расходы в Украине и Польше.

Суд в Гааге выдал ордер на арест путина. Палата досудебного производства II Международного уголовного суда в пятницу выдала ордера на Палата досудебного производства II Международного уголовного суда в пятницу выдала ордера на арест президента россии владимира путина в связи с ситуацией в Украине.

Рекордная прибыль банков с начала войны. Как показывают данные Опендатабот , за год с начала полномасштабной войны украинская банковская система демонстрирует значительное увеличение резервов. За 2022 год банковский сектор накопил в своих резервах 119 млрд грн. Это феноменальный скачок в 35 раз против накопленных в 2021 году 3,4 млрд грн. Только 10% банков получили убытки в январе 2023 года. Остальные финучреждения в целом заработали максимальную сумму за все месяцы войны — 14,7 млрд грн.

$1,3 млрд конвертационных депозитов. По данным НБУ , украинцы уже открыли конвертационные депозиты на сумму $1,3 млрд. «Депозитные продукты были важным элементом для уменьшения спроса на наличную валюту. Они послужили укреплению наличного курса. Мы удовлетворены этими продуктами», — заявил замглавы НБУ Юрий Гелетий.

Кстати, украинские военнослужащие открыли в ПриватБанке вкладов «Слава Героям» на 2 миллиарда гривен.

С помощью приложения «Дія» украинцы приобрели уже 500 тысяч военных облигаций.

В тему к депозитам, расскажем о кредитах. А точнее о невозврате кредитов... Все, кто когда-либо брал кредит, сталкиваются с тем, что его нужно отдавать. Иногда заемщики ищут варианты, как избавиться от кредита, и ведутся на объявления в духе «Смогу освободить вас от кредита». Но правда ли это? В новой статье расскажем, как работают аферисты и можно ли законно не платить за кредит:

Отмена ограничений на денежном рынке. Национальный банк Украины планирует постепенно отменять ограничения на валютном рынке, введенные с началом войны в феврале 2022 года. «Мы имеем устойчивое намерение и видение, каким образом перейти к смягчению административных ограничений и определенной валютной либерализации», — Национальный банк Украины планирует постепенно отменять ограничения на валютном рынке, введенные с началом войны в феврале 2022 года. «Мы имеем устойчивое намерение и видение, каким образом перейти к смягчению административных ограничений и определенной валютной либерализации», — заявил глава НБУ Андрей Пышный . Для этого НБУ необходимо получить эффективные инструменты управления рисками.

Банкиры отмечают, что наличный курс гривны укрепился за последние недели до 37,5-39 грн/$ благодаря сезонным факторам и действиям НБУ. Ожидается, что курс сохранится на таких значениях по меньшей мере до конца марта.

Первые изменения в бюджет. Президент Владимир Зеленский подписал законопроект № 8399, предусматривающий внесение первых изменений в госбюджет на 2023 год — увеличение расходов Президент Владимир Зеленский подписал законопроект № 8399, предусматривающий внесение первых изменений в госбюджет на 2023 год — увеличение расходов на 5,5 миллиарда гривен

Также Зеленский подписал закон 7198 о создании государственного реестра поврежденного и разрушенного войной имущества и порядке компенсации за него от государства.

Комендантский час в Киеве. В Киеве с 26 марта могут сократить комендантский час. Он В Киеве с 26 марта могут сократить комендантский час. Он продлится с 00:00 до 05:00 . При этом в столице продлят работу общественного транспорта и магазинов.

Расходы в Украине и Польше. Аналитический центр международного агентства по трудоустройству Gremi Personal сравнил основные статьи расходов в двух странах. Несмотря на то, что стоимость услуг в Европе выше, чем в Украине, уровень расходов в конечном итоге Аналитический центр международного агентства по трудоустройству Gremi Personal сравнил основные статьи расходов в двух странах. Несмотря на то, что стоимость услуг в Европе выше, чем в Украине, уровень расходов в конечном итоге зависит от зарплаты

НБУ успокоил украинцев: деньги на зарплаты и пенсии в этом году будут.

Ядерное топливо, произведенное в Украине. В Украине В Украине будут производить ядерное топливо , которое сможет заменить российское, в том числе и на европейском рынке.

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